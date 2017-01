Domstol: – Muslimske jenter må svømme sammen med gutter

Det var faren til to jenter i den sveitsiske byen Basel som mente det stred mot deres religion å la jentene på sju og ni år svømme sammen med gutter, skriver Basler Zeitung.

Foreldrene, som har både sveitsisk og tyrkisk statsborgerskap, ble ilagt en bot på 700 sveitserfranc, eller 5800 kroner, da de holdt døtrene hjemme fra svømmeundervisningen.

Barnas interesse viktigst

Den lokale domstolen i Basel fastslo at det var i barnas interesse at de fulgte undervisningen og nå er altså dommen bekreftet av menneskerettighetsdomstolen.



Dommerne i Strasbourg erkjenner at familiens religionsfrihet blir berørt av beslutningen, men sier at den ikke er et brudd på familiens religionsfrihet.

Ifølge dommen er det viktigere at barnas interesser ivaretas enn foreldrenes ønske om fritak. I dommen heter det blant annet at det er viktig å hindre sosial utestegning og at skolen har en viktig rolle når det gjelder integrering.

Menneskerettighetsdomstolen påpeker også at skolen i Basel hadde tilbudt jentene å bade i burkini og å sørge for at de ikke skulle skifte klær i samme rom som guttene.