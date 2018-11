Det startet med det som var ment å være en humoristisk reklamekampanje for det italienske motehuset. En festkledd og festpyntet kinesisk kvinne skal gå løs på en stor pizza. Med spisepinner. Det skal vise seg vanskelig. Enklere blir ikke oppgaven med en stor spagetti, den andre italienske nasjonalretten, eller andre tradisjonsrike italienske retter.

Reklamekampanjen «eating with chopsticks» var ment å vekke latter, men har i stedet satt sinnene i kok.

Filmsnuttene betegnes som rasistiske og basert på utdaterte stereotyper.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fra vondt til verre

Bedre ble det ikke da kommentarer fra en av motehusets to grunnleggere, Stefano Gabbana, ble videreformidlet. Gabbana, som forsvarte reklamekampanjen, skal ha karakterisert Kina og kinesere i lite smigrende vendinger i en privat utveksling på Instagram.

I tillegg ble det publisert et innlegg på den offisielle Dolce & Gabbana-kontoen, som heller ikke var spesielt flatterende sett med kinesiske øyne.

En representant for Dolce & Gabbana opplyser at Instagram-kontoene har blitt hacket.

Les også: Skattesak mot verdenskjent motehus

– Vi beklager følgene og skaden disse usanne kommentarene har hatt. Vi har ikke annet enn stor respekt for Kina og det kinesiske folk, skriver selskapet i sin beklagelse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i fjor vakte Dolce & Gabbanas reklamekampanjer bråk. Da ble selskapet anklaget for kun å fokusere på og vise frem en svært lite attraktiv side av hverdagslivet i Kina.

Stefano Gabbana t.v. får en klem av den tidligere supermodellen Naomi Campbell etter visningen av vår- og sommerkolleksjonen for 2019 mens kollega Domenico Dolce og skuespiller Monica Bellucci og modellen Marpessa Hennink bevitner takkeklemmen. Foto: Luca Bruno / AP

Tømmer hyllene i protest

En tredjedel av verdens luksusvarer kjøpes nå av kinesiske forbrukere, og temaet D & G har vært det suverent det mest populære emnet på Weibo de siste dagene.

I dag var det ikke lenger mulig å få kjøpt Dolce & Gabbana-varer i to av Kinas mest populære nettbutikker.

En kinesisk tax free-avdeling på Haikou Meilan-flyplassen på øya Hainan, lengst sør i Kina, publiserte et bilde av tomme hyller hvor det normalt er produkter fra Dolce & Gabbana å finne.

– Selv om vår makt er liten, må vi vise vår mening. Vi er stolte av å være kinesiske, skrev de butikkansatte på Weibo.

Måtte avlyse

Vareprotesten kommer dagen etter at det italienske motehuset valgte å avlyse et svært påkostet moteshow i Shanghai på grunn av kontroversene.

Zhang Ziyi, kjent fra «Snikende tiger, skjult drage» og «Geisha», truet med å avlyse sitt nærvær på D & G-showet i Shanghai. Foto: Evan Agostini / AP

Showet onsdag kveld skulle være ett av selskapets største utenfor Italia.

Flere av de kinesiske stjernene som var invitert truet med å utebli i protest. Blant dem filmstjernen Zhang Ziyi og skuespillerkollegaen Li Bingbing.

Zhang Ziyi er en av flere som i tillegg har ytret seg kritisk til D & G på Weibo.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet viste seg på sin side svært lite lysten til å gå inn komplekset, da han ble spurt om det voksende mishaget med det italienske motemerket.

– Vi håper ikke dette eskalerer til et diplomatisk problem. Men i stedet for å spørre utenriksdepartementet, bør dere høre med vanlige kinesere hva de synes, sa talsmannen til pressekorpset som ønsket å høre departementet og regjeringens mening.

Folkets dagblad, som har tette bånd til kommunistpartiet, har holdt en annen tone.

– Kina har alltid vært åpen og vennlig overfor utenlandske selskaper. Men det betyr ikke at det ikke finnes en grense. For at det skal fungere, kreves det respekt, skriver avisen i en kommentar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dolce & Gabbana bygget opp forventningene til det planlagte showet i Shanghai på sosiale medier med en rekke videoer.

Skal være forsiktig

Shaun Rein er leder for konsulentselskapet China Market Research Group, som har hovedkvarter i Shanghai.

Han sier til nyhetsbyrået Associated Press at utenlandske selskaper må være varsomme, ikke minst når det gjelder innhold i reklamer. Det er ikke alltid avsenderen er seg bevisst eller skjønner hvordan budskapet oppfattes i en annen kultur.

Rein sier også at det er en voksende nasjonal selvbevissthet i Kina, og at dette spiller inn.

– Hvis et vestlig selskap gjør noe som kan forstås eller tolkes som at de ser ned på eller gjør narr av kinesisk kultur, er det skikkelig fy-fy, sier Shaun Rein.

Han tipper Dolce & Gabbana straffes av kinesiske kunder imellom 6–12 måneder med en nedgang i salget før saken er glemt.