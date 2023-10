Dokument skal vise Israels plan om å «overføre» palestinerne til Egypt

I det helt ferske israelske regjeringsdokumentet blir det foreslått å «overføre» 2,3 millioner palestinere til ørkenen i Egypt.

Dokumentet er utarbeidd av Israels etterretningsdepartement. Det ble publisert 13. oktober, to dager etter at Netanyahu innførte kriseregjering. Departementet, ledet av Gila Gamliel, har bekreftet dokumentets eksistens.

Forslaget har på ny vekket en traume hos palestinerne, og ført til økt bekymring hos egypterne.

Vil opprette sikkerhetssone

De kaller det «al-Nakba», katastrofen da flere hundre tusen palestinere ble fordrevet fra sine hjem, og hundrevis av landsbyer ødelagt med et mål om å opprette staten Israel.

– Det som skjedde i 1948 får ikke skje igjen, sier Nabil Abu Rudeineh, talsperson for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som svar på forslaget.

I dokumentet signert av etterretningsdepartementet, fremmes en ny fordrivelse av den palestinske befolkningen i Gaza, som den mest foretrukne løsningen.

Fra Gaza skal de flyttes til midlertidige flyktningleirer i det nordlige Sinai.

Til venstre ligger Egypt, til høyre Israel. I midten, formet som en trekant, ligger Sinaihalvøya – en stor ørken. Foto: NASA / Reuters

Tiltaket inkluderer en flere kilometer lang «steril» buffersone. Sikkerhetssonen skal ha som hensikt å stanse palestinerne fra å returnere til hjemmene sine nær den israelske grensen.

– Vi er imot enhver form for forflytning, til et hvilket som helst sted, og vi anser det som en rød linje som vi ikke vil tillate at blir krysset, sa Rudeineh.

En fordrivelse vil være «ensbetydende med å erklære en ny krig», sier Rubeineh.

Hva som vil skje med Gaza spesifikt, sier rapporten ingenting om.

Samtidig erkjenner departementet at det vil kunne oppstå komplikasjoner i møte med det internasjonale samfunnet, om forslaget gjennomføres, men argumenterer for at planen vil redusere sivile tap i fremtidige konflikter.

Fordømmes

Etter at det ble kjent, har kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu prøvd å tone ned innholdet.

Ifølge Netanyahus kontor er det kun snakk om en «hypotetisk øvelse» og en «prosjektbeskrivelse».

Likevel har plantegningen forverret forholdet mellom Israel og Egypt og ført til sterk fordømming fra palestinsk hold.

Foto: Vasily Fedosenko

Egypts president Abdel Fattah el-Sissi har lenge advart imot å slippe den palestinske befolkningen inn i Egypt. Han frykter de ikke vil kunne returnere til Gaza.

Derfor er Rafah-overgangen som går mellom Egypt og den sørlige delen av Gazastripen, stengt for palestinere.

– Det er viktig for folket i Gaza å holde seg standhaftige og eksistere i eget land, sa Sissi.

Egypt frykter også at en ny fordrivelse vil være enden på en mulig fredsløsning mellom Israel og Palestina og en tostatsløsning.

Ekspert peker på tre strukturelle utfordringer

Jørgen Jensehaugen forsker på konflikten mellom israelere og palestinere ved Oslo fredsforskingsinstitutt PRIO.

Han mener vi må ta noen forbehold i granskingen av dokumentet.

– Det første vi må huske er at det utarbeides planer for alt mulig hele tiden. Så er det samtidig litt vanskelig å vite om dette dokumentet har tilhengere som ønsker å sette en slik plan til verks, sier Jensehaugen.

Jørgen Jensehaugen er seniorforsker ved PRIO med Midtøsten som spesialområde. Foto: Høyskolen Innlandet

Samtidig understreker forskeren at den nåværende israelske regjeringen ikke er fremmed for ekstreme forslag.

– Vi har elementer i den israelske regjeringen som er av de mest ytterliggående noensinne representert i en regjering. Noen av dem ville ikke hatt noe imot at palestinere ble fordrevet nok en gang.

Uansett om planen er reell og drøftes på alvor, møter den på noen strukturelle problemer ifølge Jensehaugen.

– Det ene er at palestinerne har ikke lyst til å bli flyktninger nok en gang. Det andre er at Egypt har ikke noe ønske om å huse noen palestinske flyktninger. Det tredje er at det globale samfunnet ikke har noen ønske om å se en slik fordriving skje, sier forskeren.