– Al Quds opplever no sine verste dagar.

Korridorane i Al Quds-sjukehuset er overfylte. Mange av dei treng livreddande hjelp, men dei fleste gøymer seg frå bombene.

Lege og sjukehusdirektør Bashar Mourad har knapt tid til å snakke med NRK. Han sett likevel av nokre minutt.

Al Quds sjukehuset ligg sør i Gaza by. Det er drive av Palestinsk Røde Halvmåne.

– Akkurat no blir titals bygningar bomba rundt sjukehuset. Talet på flyktningar har auka betydeleg etter bombinga i går kveld. No er det rundt seksten tusen som har samla seg rundt sjukehuset.

Israelske styresmakter har sagt at dei skal bombe sjukehuset og ber sivile om å evakuere. Dei seksten tusen som gøymer seg der, tenker likevel at sjukehuset er den tryggaste staden dei kan opphalde seg.

Tre dagar etter at den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu meldte at dei er i krigens andre fase, er situasjonen på Gazastripa kritisk.

8306 menneske er drepne i Gaza sidan konflikten blussa opp igjen, melder dei Hamas-kontrollere helsestyresmaktene. Nesten 3500 av dei er barn.

Blant dei over seksten tusen flyktningane behandlar sjukehuset no 150 personar som er hardt skada, og 88 personar får intensiv behandling, fortel Mourad.

Varslar ei matkrise

– Korleis har de nok mat til seksten tusen menneske?

– Det er den store utfordringa vi står overfor no. Inntil i går var nokre matbutikkar opne, men no er dei stengde. No slår vi alarm:

– Vi har eitt lager som er meint for 150 tilsette. No snakkar vi om mat til meir enn seksten tusen flyktningar. Det kjem til å bli ei matkrise!

Det er ikkje berre mangel på mat, men også reint vatn. Det bekymrar sjukehusdirektøren.

Bashar Mourad er lege og direktør for Al Quds-sjukehuset i Gaza. Foto: P / NRK

– Vi tek dagleg i mot drivstoff frå private aktørar eller givarar. Dieselaggregata bruker vi til å filtrere ureint vatn frå brønnane våre. Om vi går tom for diesel har vi ikkje reint vatn:

– At det ikkje finst reint vatn til alle desse flyktningane, er den største katastrofen vi kan bli utsett for.

Kirkens Nødhjelp skildrar ein desperat situasjon der folk drikk saltvatn.

– Ikkje ein einaste trygg stad på Gazastripa

Søndag blei fleire av sjukehusa i Gaza by bedt om å evakuere av israelske styresmakter. Berre 50 meter frå sjukehuset blei det samtidig meldt om angrep.

– Det er ikkje mogleg å evakuere så mange. Sytti prosent av dei som er her er barn og kvinner, i tillegg til dei sjuke og såra.

Mourad seier at dei har hatt kontakt med sjukehusa lenger sør, men ingen har kapasitet til å ta imot fleire.

– Folk nektar å forlate sjukehuset fordi det ikkje finst ein einaste trygg stad på Gazastripa:

– Flyangrepa tek aldri slutt sør i Gaza by. Folk held seg til sjukehuset fordi dei trur det er beskytta. Ifølge Genèvekonvensjonen og dei internasjonale menneskerettane, skal det også vere det.

På innsida av Al Quds-sjukehuset under koronapandemien i 2020. Foto: AP

Sjukehuset er merka med flagg frå Røde halvmåne og Røde Kors. Eit angrep retta mot helsepersonell som ber desse symbola, er eit brot på folkeretten.

Sidan 7. oktober har det vore 200 angrep mot helsefasilitetar i dei palestinske områda. Det har kravd 494 liv, ifølge Verdas helseorganisasjon (WHO).

– Desse flagga skal alle partar anerkjenne. Ein skal ikkje angripe sjukehus!

Mourad seier at det medisinske behovet er så stort, at dei ikkje kan evakuere.

– Vi leverer ambulanseteneste, akuttmottak og kommandosentral. Vi har tatt i mot seksten tusen flyktningar, samtidig som at vi behandlar dei skada i krigen. Dagleg blir det frakta kanskje hundrevis til sjukehuset.

Mourad seier at dei gjennomfører operasjonar og avlastar dei offentlege sjukehusa.

Ber dei om å evakuere, men stenger vegen

Samtidig som at innbyggarane på Gaza forsøker å flykte, kjem det meldingar om at dei sentrale vegane er stengde. Det stadfester Mourad.

Ifølgje Al Jazeera skal det ha vore samanstøyt med pansra køyretøy på Salah al-Din Road, som stenger vegen. Dette er hovudvegen som bind sør og nord saman på Gazastripa.

– I dag forsøkte vi å hente eit medisinsk team frå sør, men det klarte vi dessverre ikkje. Vegen er stengd.

Mourad seier at Al Rasheed, ei av hovudårene langs kysten, er kutta av.

– Teamet vårt blei utsett for stor fare då dei bevega seg i det området i går kveld. Det var så vidt dei overlevde. Vi veit ikkje korleis situasjonen deira er no.

Al Quds-sjukehuset og hovudvegane på Gazastripa.

Hevdar sjukehusa er Hamas-sentralar

Avi Nir-Feldklein, den israelske ambassadøren i Noreg, seier at krigen er komplisert og hevdar at Hamas gøymer seg i sivil infrastruktur.

– Hovudkvarteret deira er Al Shifa-sjukehuset i Gaza. Det er ein fullskala by under der som gjer det vanskeleg for oss. Kvart einaste sivile liv som går tapt er tragisk, og det er difor vi ber dei om å evakuere. Så bra

Ein skada mann og eit barn på veg inn til sjukehuset Al-Shifa i Gaza by. Foto: Dawood NEMER / AFP

At sjukehusa blir brukt som militære basar av Hamas, nektar Mourad for.

– Det stemmer ikkje. På sjukehuset er det over seksten tusen menneske. Heile sjukehuset er opent, alle rom og alle kontor er opne. Kvar er kommandosentralen?, spør Mourad oppgitt og held fram:

– Det er berre skada menneske, flyktningar og barn her på sjukehuset. Det finst heller ikkje nokon militære basar nære. Nokre FN-skular blir brukt som opphaldsstad for flyktningar, elles berre bustadområde. Dette er berre rykte frå Israel.

– Om Hamas bruker sivile bygningar til å angripe Israel, så blir det legitime militære mål, fordi bygningar blir brukt til militære formål, seier Nir-Feldklein.

– Sjølv om bygninga er full av kvinner og barn?

– Det er difor vi ber dei om å evakuere. Vi har ikkje gjort noko med sjukehusa enda, fordi vi ikkje vil skade dei. Dei er der framleis.