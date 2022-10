Dødstallene stiger etter brokollaps i India

Offisielle myndigheter melder at minst 40 er døde og 30 er kritisk skadet, ifølge Reuters. Antallet stiger stadig. Det kommer ulike anslag fra ulike medier over hvor mange som har falt i vannet. Det fryktes at mange sitter fast i brorester, skriver The Times of India.

Det var minst 150 personer på broa da den kollapset. Rundt 40 er reddet opp, mens 60 fortsatt er savnet.

Broen er nesten 100 år gammel og henger over Machchhu, en elv i byen Morbi. Det er en gangbru og et populært sted for lokale å ha piknik. Kjøretøyer er ikke tillatt på broa. Ifølge The Times of India melder vitner om så mange som 500 mennesker på broa da den kollapset, og mange av dem skal ha falt i vannet.

Den indiske nettavisen skriver at brannvesen, hjelpearbeidere, leger og ambulanser var på plass bare 15 minutter etter brokollapsen.

Redningsarbeidere er sendt til stedet, skriver delstatens øverste politiske leder, Bhupendra Patel på Twitter. Statsminister Narendra Modi skal, ifølge Patel, ha gitt instruksjoner og om å overvåke situasjonen og om redningsoperasjoner.