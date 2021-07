Dødstallene i Sør-Afrika stiger etter opptøyer

Sør-Afrika er rammet av omfattende opptøyer som har krevd minst 72 liv. Flere hundre har blitt såret, melder nyhetsbyrået AFP.

Det har ulmet lenge. Ulikhetene mellom svarte og hvite er fortsatt store. Protestene rundt om i Sør-Afrika har ikke vært så store siden apartheidsystemet ble avviklet og landets svarte majoritet fikk stemmerett og regjeringsmakt i 1994.

Fengslingen av tidligere president Jacob Zuma er en av årsakene til uroen i landet. I slutten av juni ble han dømt til fengsel i 15 måneder for forakt for retten. Zuma skal ha nektet å svare på anklager om korrupsjon under tiden han var president.

FENGSLET: Tidligere president Jacob Zuma overga seg til politiet sist uke. Foto: Shiraaz Mohamed / AP

Sist uke overga han seg til politiet.

– Det er med tungt hjerte jeg snakker i kveld. Volden vi har sett de siste dagene er uten sidestykke i demokratiets historie, sa den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphos i en TV-tale mandag.

Plyndring

Flere av dem som har blitt drept i opptøyene fanst sted i hjemprovinsen til Zuma, KwaZulu-Natal i det sørøstlige Sør-Afrika. Protestene er også rettet mot regjeringen og den vedvarende fattigdommen i landet.

– Eiendommer er vandalisert og ødelagt. Butikker er plyndret. Lovlydige borgere har blitt truet og skremt. Arbeidere er redde for at de kanskje ikke kan komme tilbake på jobb. Folk har dødd. Dette er ikke det vi skal være som folk, sa presidenten.

Kjøpesentre i Soweto har blitt plyndret. Minibanker, restauranter og klesbutikker har blitt tøm for varer.

I Durban filmet BBC en baby som ble kastet ned fra en bygning i brann, etter at butikker i første etasje ble plyndret.

Politiet har identifisert 12 personer som er mistenkt for å ha provosert frem opptøyene, og over 1200 personer er blitt arrestert, skriver BBC.

Gold Spot kjøpesenter i Vosloorus, sørøst for Johannesburg, 12. juli 2021. Foto: GUILLEM SARTORIO / AFP

Matmangel

Landet står også i fare for mat- og medisinmangel som følge av uroen, ifølge Ramaphosa. Samtidig trues landet av en tredje koronabølge.

Opptøyene hindrer også trafikken, noe som forstyrrer transport- og forsyningskjeder i en av Afrikas største økonomier.

Mandag ble det kjent at landet setter inn soldater i de to provinsene for å hjelpe politiet med å håndtere plyndring og ildspåsettelser.

Ministrene har advart om at hvis plyndring fortsetter, er det fare for at områder snart kan gå tom for grunnleggende matforsyning – men har utelukket å erklære unntakstilstand.

Les også: Kampen til apartheids sønner og døtre

Ulikheter

Tre tiår har gått siden Sør-Afrika opphevet de forhatte apartheid-lovene, men fortsatt er landet preget av segregering og ulikheter mellom svarte og hvite.

Selv om det i dag er flust av styrtrike svarte og fattige hvite i Sør-Afrika, viser statistikken med tydelighet at hudfarge fortsatt er en avgjørende faktor for velstand.

Arbeidsledigheten er nå på 36,5 prosent blant svarte, mens den er 8,8 prosent blant hvite.

67 prosent av Sør-Afrikas dyrkbare jord er fortsatt i hendene på det hvite mindretallet, rett nok en bedring fra 30 år tilbake da 87 prosent av jorda var eid av hvite.