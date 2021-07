Hundrevis av anklager prellet av Sør-Afrikas ekspresident Jacob Zuma – frem til nå

Det har blitt en del dager i retten for Sør-Afrikas ekspresident, 79 år gamle Jacob Zuma. Men nesten hver gang har han kommet seg unna. Anklager om korrupsjon, bestikkelser, og bedrageri har prellet av den politiske ringreven, nærmest på magisk vis. Noen begynte å kalle ham for «teflon-presidenten», blant annet CNN.

Men nå var teflonet utslitt. Zuma er tiltalt i en korrupsjonssak der forretningsmenn skal ha overbevist ekspresidenten om å bruke fem milliarder dollar på militært utstyr i stedet for å bekjempe fattigdom. Det risikerer han 16 år i fengsel for.

Retten begjærte at Zuma skulle møte opp og fremlegge bevis i saken, men Zuma kom aldri. 29. juni ble han dømt til 15 måneders fengsel for forakt for retten.

Tilhengere av Jacob Zuma marsjerer til hjemmet hans, lørdag 3. juli, etter at han ble dømt til 15 måneder i fengsel for forakt for retten. Jacob Zuma omgitt av tilhengere, 3. juli. Tilhengere samlet utenfor Zumas hjem før han ble kjørt til fengselet, onsdag 7. juli. - Det å sende meg i fengsel midt i en pandemi, i min alder, er jevngodt med å dømme meg til døden, sa Zuma til tilhengerne sine 4. juli. Før dette hadde han sagt til tilhengerne sine at det ville oppsto kaos dersom politiet våget å arrestere ham.

Nektet å overgi seg

Zuma svarte at han ikke hadde planer om å overgi seg – advokatene var i full gang med å bestride og argumentere.

Advokatene mente at Zumas liv ville være i fare i fengselet, sa de. Men retten beordret likevel at han måtte arresteres innen torsdag kl. 00.00, lokal tid.

Flere hundre tilhengere samlet seg utenfor Zumas bolig, noen av dem bevæpnet med spyd, skjold, og pistoler, for å forhindre arrestasjonen.

I denne konvoien skal Jacob Zuma trolig ha blitt transportert fra hjemmet hans i Nkandla til fengselet Estcourt Correctional Centre. Foto: - / AFP

Håper på samme fangedrakt som på Robben Island

Noen minutter før fristen onsdag kveld, kom det derimot en twittermelding fra Jacob Zumas stiftelse: «Vær oppmerksom på at Jacob Zuma har bestemt seg for å overgi seg».

Estcourt Correctional Center i Natal-provinsen i Sør-Afrika. Her skal Zuma sone sine straff på 15 måneders fengsel. Foto: Siyabonga Sishi / Reuters

Og så kjørte en konvoi med svarte biler av sted, med Zuma om bord, mot fengselet, kanskje mot slutten av et politisk liv.

Selv da var han i godt humør, ifølge en twittermelding fra datteren hans, Dudu Zuma-Sambudla.

– Han håper han får den samme fangedrakten som på Robben Island, skrev Dudu i meldingen.

I dette bildet fra 2010 ler Afrikas tidligere presidenter og partifeller Nelson Mandela og Jacob Zuma. Foto: Ho / AFP

Kjempet mot apartheid med Mandela

Det er nemlig ikke første gangen Zuma skal i fengsel. Fra 1962 til 1972 sonet han, sammen med Nelson Mandela, på Robben Island. Da var han dømt for konspirasjon til å styrte apartheid-regjeringen.

Zuma ble medlem av Mandelas parti, African National Congress (ANC) i 1959. I 1962 ble han et aktivt medlem i partiets bevæpnede fløy. ANC har siden slutten på apartheid vært det klart største partiet i Sør-Afrika.

Forholdene på fangeleiren på Robben Island var svært vanskelige. Her på steinbruddet måtte fangene arbeide. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ble president til tross for skandaler

Da han slapp ut av Robben Island, steg Zuma raskt i rekkene i ANC, og ble sjef for partiets etterretningsavdeling. Da han var i eksil i Swaziland i 1975, møtte han Thabo Mbeki, som skulle bli landets andre svarte president fra 1999 til 2008.

Da Mbeki ble valgt inn, gjorde han Zuma til sin visepresident. I 2005 ble han derimot avskjediget på grunn av flere korrupsjonssaker og en voldtektsanklage.

Til tross for skandalene, holdt Zuma på populariteten. I 2007 vant han kampen om å lede ANC, og i 2009 vant han presidentvalget med 66 prosent av stemmene. Rett før valget ble en korrupsjonssak med 700 anklagepunkter droppet.

I 2018 ble han presset ut og erstattet av Cyril Ramaphosa.

Spørsmålet er nå om Zuma klarer å holde på innflytelsen han har i ANC og blant grasrota, selv fra fengselet. Partiet sier at det ikke vil blande seg inn i den juridiske prosessen.