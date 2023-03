Dødsdømte kan snart skytes i Idaho

Dødsdømte i Idaho kan bli henrettet ved skyting som et alternativ til giftsprøyte.

Folkevalgte i delstaten vedtok lovendringen 20. mars, og guvernør Brad Little godkjente den fredag.

Bakgrunnen for endringen er at det er blitt vanskelig å få tak i stoffet som brukes i henrettelser ved dødelig giftinnsprøytning.

Henrettelsesmetoden skal bli tatt i bruk når de ikke klarer å skaffe giften som trengs.

Flere legemiddelselskaper vil ikke bli assosiert med henrettelser. En dødsdømt i Idaho har fått henrettelsen utsatt flere ganger på grunn av mangel på gift.

– Traumatiserer de involverte

Den republikanske senatoren Dan Foreman mener lovendringen, som trer i kraft i juli, er «under Idahos verdighet».

– Det kommer til å traumatisere dem som henretter, vitnene og menneskene som må vaske opp etterpå, sier Foreman.

American Civil Liberties Union (ACLU) fordømmer lovendringen og kaller det «forferdelig» og «arkaisk».

– En skytegruppe er spesielt grusomt. Slike henrettelser etterlater varige arr hos alle involverte, sier ACLU i en uttalelse.

– De henrettede opplever sannsynligvis ekstreme nivåer av smerte og tortur, skriver de.

– En jury dømte dem for sine forbrytelser, og de ble lovlig dømt til døden. Det er Idahos ansvar å følge loven og sørge for at lovlige straffedommer blir utført, sier guvernør i Idaho, Brad Little. Foto: Darin Oswald / AP

Spennes fast

Hva skjer på henrettelsesdagen? Ifølge nyhetsbyrået AP sin beskrivelse skal den dødsdømte sitte i en stol som er satt opp mellom stablede sandsekker som skal hindre kulene i å sprette rundt i rommet. Den dødsdømte spennes fast i stolen.

En blink er festet over hjertet og skytterne sikter mot brystet i stedet for hodet slik at døden skal inntreffe raskere.

Fem skyttere stiller seg opp cirka åtte meter fra stolen med rifler pekende ut av et spor i en vegg.

Den dødsdømte tilbys to minutter til å komme med noen siste ord. Det er frivillige ansatte i fengselsmyndighetene som skal utføre henrettelsene.

I 1977 sa Gary Gilmore «let's do this», før han døde.

I 2010 ble Ronnie Lee Gardner erklært død to minutter etter at han ble skutt.

Fem delstater

Siden 1976, og slutten av et kort moratorium for dødsstraff i USA, har to menn og en kvinne blitt henrettet på denne måten, alle i delstaten Utah.

Mangelen på gift har de siste årene fått flere delstater til å gjeninnføre eldre henrettelsesmetoder.

Per i dag er det delstatene Mississippi, Utah, Oklahoma og South Carolina som åpner for henrettelser ved skyting dersom andre metoder ikke er tilgjengelig, ifølge Death Penalty Information center.

– Smertefullt

Noen advokater for innsatte som har fått dødsstraff har hevdet at henrettelse med skudd faktisk er raskere og mindre smertefullt enn stoffet Pentobarbital, som de sier forårsaker en følelse som ligner på drukning, skriver CBS News.

I et dokument fra 2019 siterte imidlertid amerikanske advokater en ekspert som sa at den som blir henrettet ved skyting kan forbli ved bevissthet i flere sekunder, og at det vil være veldig smertefullt, med tanke på knusing av bein og skader i ryggmargen.

Idaho-senator Doug Ricks sier at han tror døden ved skyting er mer «human», og at lovforslaget vil bidra til å sikre at staten Idaho følger loven og sørger for at lovlige straffedommer blir utført.

Tar fram den elektriske stolen igjen

Under valgkampen lovet Biden å jobbe for å få en slutt på dødsstraff over hele landet, men han har vært taus om saken etter at han ble president, skriver CBS News.

Bidens statsadvokat Merrick Garland ba om en midlertidig stopp i henrettelser i 2021, mens justisdepartementet gjennomgikk protokollene. Garland sa ikke hvor lenge moratoriet vil vare.

Utfordringen med å få tak i dødelige injeksjonsmedisiner i USA kan fortsette på ubestemt tid.

Noen stater har begynt å ta fram sine elektriske stoler igjen, som stand by når dødelige stoffer ikke er tilgjengelige.

Andre har vurdert, og til tider brukt, stort sett uprøvde utførelsesmetoder. I 2018 henrettet Nevada en mann som heter Carey Dean Moore med en aldri tidligere utprøvd medikamentkombinasjon, skriver AP.

Den inneholdt den kraftige syntetiske opioiden fentanyl. Alabama har bygget et system for å henrette mennesker med nitrogengass for å indusere hypoksi, men det har ennå ikke blitt brukt.