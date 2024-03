Natt til tirsdag ble to eiendommer i Los Angeles og Miami ransaket av agenter fra USAs sikkerhetsdepartement. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Begge eiendommene skal tilhøre Sean Combs (54), også kjent som «Diddy».

Tungt bevæpnet politi ble fotografert utenfor eiendommen til Combs i Los Angeles.

En nyhetstjeneste i Los Angeles sier flere personer ble tatt hånd om av politiet, men det er ikke kjent om noen ble formelt pågrepet.

AVVISER: Sean «Diddy» Combs avviser anklagene mot seg. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Sean Combs Ekspander/minimer faktaboks Sean Combs er en amerikansk rapper, låtskriver, produsent, remikser, impresario med mer. Under aliasene Puff Daddy, P. Diddy og Diddy har han hatt en av hiphopens mest suksessrike karrierer. (Kilde: SNL.no)

Avviser anklager

Etterforskningen mot Combs foregår i New York. Ifølge AP er ransakelsene knyttet til den pågående etterforskningen om menneskehandel.

Det er ikke kjent om Sean Combs som er målet for etterforskningen.

Statsadvokaten i New York ønsker ikke å kommentere saken, men USAs sikkerhetsdepartement bekrefter at det har gjennomført husransakelser.

Tungt bevæpnet politi utenfor en av eiendommene til Sean «Diddy» Combs i Los Angeles. Politiet samler bevis etter razzia mot en av eiendommene til Sean «Diddy» Combs i Miami. Politibetjenter løftere pappesker inn i en varebil etter en ransakelse av en av boligene til Sean «Diddy» Combs i Miami.

– Tidligere i dag gjennomførte etterforskere fra USAs sikkerhetsdepartement i New York aksjoner som del av en pågående etterforskning, med assistanse fra agenter i Los Angeles og Miami. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi har det, sier de i en uttalelse til AP.

Combs har avvist anklagene mot seg. Representanter for musikeren har ikke ønsket å uttale seg i forbindelse med ransakelsene.

OPPMERKSOMHET: Det har vært mye oppmerksomhet og medieomtale rundt sakene til Combs. Flere medier møtte opp ved eiendommen hans i Los Angeles da det ble kjent at det var en razzia. Foto: DAVID SWANSON / AFP

Flere søksmål

Sean «Diddy» Combs har tidligere vært kjent under navn som blant annet «Puff Diddy», «P. Diddy» og «Diddy-Dirty Money».

Combs står bak plateselskapet Bad Boys Records, og regnes for å være en av de siste tiårenes mest innflytelsesrike hiphop-produsenter.

GIKK TIL SAK: Ekskjæresten til Combs, Casandra Ventura, gikk til sak mot han, men sakne endte i forlik. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Ekskjæresten til Combs, Casandra Ventura (37), gikk i fjor til sak mot hiphop-stjernen.

Hun sier Combs utsatte henne for fysisk mishandling, seksuelt slaveri og voldtekt i løpet av det ti år lange forholdet mellom dem.

Rapperen nektet for anklagene mot han, og saken endte med et forlik.

Det er ett av flere søksmål med anklager om seksuelle overgrep mot han de siste månedene.

En annen kvinne anklager Combs for å ha voldtatt henne for to tiår siden, da var hun 17 år gammel, ifølge AP.

54-åringen avviser anklagene, og sier de som står bak beskyldningene mot ham bare er ute etter en rask økonomisk gevinst.