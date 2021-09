Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Speeddating, eller «diplomatiets superuke», har FNs toppmøteuke tidligere blitt kalt. Denne gang handler det om bærekraft, covid og klima.

Først de siste dagene er det også innkalt til møter om Afghanistan.

– Jeg opplever at klima er det mest påtrengende for øyeblikket fordi vi har et utsatt toppmøte (COP26) som skulle vært holdt i fjor, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i lokalene til den norske FN-delegasjonen søndag kveld. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Mange av de store økonomiene må levere nye og bedre mål for å senke oppvarmingen til under to grader, helst ned mot 1,5 grader, mener Solberg.

Hun viser til at EU, Norge og noen utviklingsland allerede har oppjustert sine mål.

Journalister holdes på minst en meters avstand. Ikke engang presidenter får ha med seg så mange de vil på grunn av spredningen av koronaviruset i USA.

Det blir færre møter å gå til under årets FN-toppmøte. Mye skjer digitalt og det er restriksjoner på hvor mange som slipper inn på de fysiske samlingene. Foto: Anders Tvegård / NRK

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er fysisk til stede i New York. De ankom søndag kveld.

Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd et drøyt år til.

– De par siste dagene har land tatt initiativ til møter om Afghanistans utvikling, sier utenriksminister Søreide.

Hun skal blant annet møte OCHA-sjef Martin Griffiths om den humanitære situasjonen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal ha møter med sine kolleger under FN-uka. Blant dem utenriksministre fra land som er valgt inn i Sikkerhetsrådet. Foto: Anders Tvegård / NRK

Norge har kuttet i langsiktig bistand til Afghanistan og flyttet 100 millioner kroner til akutt nødhjelp.

– Det blir også diskusjoner med Afghanistans naboland om hvordan de kan bistå i den langsiktige utviklinga, sier Søreide.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein får delta på FN-uka, men digital fra kontoret i Oslo.

Hybrid-samling

Politikkens Oscar går av stabelen, men uten hovedrolleinnehaverne fra Russland, Kina og Iran.

Hvem som ikke kommer, skaper også overskrifter.

Afghanistan og Myanmar har uavklarte situasjoner på hjemmebane. Ingen av dem får sende nåværende makthavere til FN-scenen.

Rundt 80 statsledere kommer fysisk. Nesten like mange har sent over en ferdiginnspilt tale til FNs hovedforsamlingen.

Også Norges statsminister har lest inn talen. Videoen skal spilles av natt til fredag norsk tid.

Pay and Play

USAs president Joe Biden holder innlegg fra FNs talerstol tirsdag. Han er ventet å innta en annen tone enn forgjengeren Donald Trump.

Biden vil ta lederskap i verden, men må overbevise de andre i salen om at den ensidige Afghanistan-beslutningen ikke er måten USA arbeider på til vanlig.

Ubåtbråket med Frankrike passer heller ikke inn i bildet av åpenhet og amerikansk forutsigbarhet.

– Forsvarsindustrien er stor i mange land og det kan oppleves som krevende når man skifter leverandør slik Australia har gjort. Jeg håper vårt samarbeid er sterkere internt i Nato enn at dette skaper varige utfordringer, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Statsminister Erna Solberg har forventninger til at USAs president Joe Biden gjentar at USA er meldt inn igjen i verden. Foto: Anders Tvegård / NRK

Utenriksministeren forventer at Joe Biden setter USAs interesser først, men tror han vil gi uttrykk for et forpliktende internasjonalt samarbeid.

– Amerikanerne er tilbake på den internasjonale arenaen, men det er ingen tvil om at en amerikansk presidents agenda kommer til å være preget av det som skjer i USA. Det er store utfordringer med pandemien og et sterkt splitta og polarisert samfunn. Det preger den utenrikspolitiske tenkningen også, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Biden skal lede et digitalt toppmøte om pandemien onsdag.

De som vil være med, må enten love penger til vaksinering av verden, eller sette et mål for vaksinering av egen befolkning.

Statsminister Erna Solberg er blant dem som har fått koden til den digitale samlingen før hun flyr hjem.

Vaksinebuss for uvaksinerte

Korona-skeptikeren Jair Bolsonaro, Brasils omstridte president, er også i New York. Han hevder han er uvaksinert, noe som bryter lovverket her.

Foto: Skjermdump fra @globalnyc/Twitter

New York krever at diplomater må være vaksinert, men FNs generalsekretær António Guterres har sagt at han ikke kan pålegge statsoverhoder kravet.

Det kommer til å stå en buss utenfor FNs hovedkvarter, der Bolsonaro og andre kan vaksinere seg.

Klima og sikkerhet

De fleste fellesmøtene kommer fortsatt til å være virtuelle eller en slags hybridløsning.

Sjelden har det blitt arrangert så få personlig-oppmøte-møter. Det betyr også færre bilder og håndtrykk, som igjen betyr mindre oppmerksomhet.

Biden tar nok ikke imot mange andre enn Storbritannias statsminister Boris Johnson, men han lar utenriksminister Antony Blinken bli igjen i New York flere dager.

De fleste mottakelser med snitter og cocktails er kuttet.

Årets hovedforsamling kommer til å overraske mange deltakere, tror observatører i tenketanken International Crisis Group NRK har vært i kontakt med.

– Selv om de kommer hit, må de sitte i digitale møter. Det vil nok skuffe flere, men mange er lei av å sitte hjemme. De tar turen, sier ICGs FN-direktør Richard Gowan.

Observatører tror afrikanske ledere, spesielt, vil bruke anledningen til å snakke om mangel på solidaritet og ettervirkningene av covid.

FNs generalsekretær har invitert til et klimatoppmøte mandag. Da skal statslederne mentalt forberede seg på globalt lederskap under toppmøtet, COP26, i Glasgow.

Lederen for COP26, briten Alok Sharma, mener ballen for et vellykket møte ligger på Kinas banehalvdel.