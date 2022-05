Dette kan ukrainerne gjøre med de nye våpnene

Granaten Excalibur bruker satellittnavigasjon for å presist ramme mål. Ukrainerne har fått disse granatene sammen med de nye amerikanske M777-kanonene.

Kanonene har i løpet av de siste ukene kommet inn i Ukraina. Ukrainske soldater har i ikke navngitte land fått opplæring.

I BRUK: Det ukrainske forsvarsdepartmentet viser ukrainske soldater som bruker den amerikanske haubitsen M777. Foto: UKR MoD/Twitter

Onsdag kom de første bildene som viste våpnene i bruk i Ukraina.

En video fra frontlinjen skal vise effekten. En russisk selvdreven kanon blir truffet av en granat.

Kanonen blir totalt ødelagt i en kraftig eksplosjon.

VELDIG LITE IGJEN: Stillbilde fra en ukrainsk video som skal vise resultatet av et treff fra en granat sendt ut av en M777. Det skal være en 2S3 Akatsiya 152mm SPG som blir rammet. Foto: UKR MoD

Grovt skyts

Kanonene skyter granater med en diameter på 155 millimeter. Det finnes en rekke forskjellige granater. Standardversjonen er den 47 kilo tunge M795. I bilder fra Ukraina er både den og den nyere utgaven M795E1 identifisert.

PÅ BAKKEN: I en video fra frontlinjen i Ukraina er det mulig å se to forskjellige granater som kan brukes av 155mm kanoner. I videoen ser vi en av de amerikanske M777 kanonene bli brukt. Foto: Yuri Butusov

M795E1 har ekstra lang rekkevidde. Det er langtrekkende artilleri ukrainerne har bedt om.

De ønsker å kunne ramme russisk artilleri uten å selv være innenfor russernes rekkevidde.

Skyter langt

De russiske styrkene bruker flere typer artilleri i Ukraina. Både den mest typiske russiske kanonen og den mest typiske artilleriraketten har en rekkevidde på omtrent 20 kilometer.

FOR KORT: Ukrainske D-30 haubitsere skyter. Russerne har også mange av disse. Ukrainerne ønsker våpen som har større rekkevidde. Foto: UKR MoD

M777 med den langtrekkende typen granat når mål tretti kilometer unna.

M982 Excalibur kan avhengig av type nå mål hele 57 kilometer fra utskytningsstedet. Den får til dette blant annet ved å ha finner som gir den mulighet til å glidefly gjennom luften.

REKKER LANGT OG PRESIST: Det er kjent at ukrainerne får granaten Excalibur fra Canada, og antatt at USA også donerer presisjonsvåpenet. Foto: US DoD

Mye annet

Ukrainerne er også i ferd med å få flere andre typer kanoner. De er alle i stand til å bruke den amerikanske ammunisjonen. I tillegg er det mulig at ukrainerne får tilgang til andre granater til disse våpnene.

STORT SYSTEM: Den tyske Panzerhaubitze 2000 beskytter besetningen og kan bevege seg i terrenget med stor hastighet. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

Tyskland og Nederland gir ukrainerne våpensystemet Panzerhaubitze 2000 til Ukraina. De første ukrainske soldatene begynte treningen på dette våpenet onsdag denne uken.

Det skriver det tyske forsvarsdepartementet på Twitter.

STORT VÅPEN: Ukrainske soldater blir nå trent i bruken av den selvdrevne Panzerhaubitze 2000. Treningen skal foregå i Tyskland. Foto: BMVg Bundeswehr/Twitter

Tyskerne har granater til dette våpensystemet som kan nå mål 40 kilometer unna.

Frankrike donerer CAESAR-systemet til Ukraina. Det er i likhet med det tyske våpenet en selvdreven kanon som skyter granater med en diameter på 155 millimeter.

I slutten av april begynte ukrainske soldater å øve med dette systemet i Frankrike.

FRANSK ILDKRAFT: Ukrainske soldater har øvd med artillerisystemet CAESAR i snart tre uker. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Søker etter panser

Både tyskerne og franskmennene har også spesielle anti-panser-granater til sine selvdrevne kanoner.

Tyskerne bruker granaten SMArt 155 og franskmennene 155 BONUS. De blir skutt ut mot et område der det er panservogner. Når de kommer over målene, deler de seg opp og frigjør to stridshoder.

ILDTUNGE: Et stridshode fra en BONUS-granat har funnet en pansret vogn og sender en eksplosjonsformet penetrator ned mot den lettpansrede toppen. Foto: BAE-systems

Disse stridshodene bruker radar og varmesøkende sensorer. De leter etter pansrede vogner.

Oppdager de vogner, styrer de seg inn mot toppen av dem og detonerer.

Ødelegger kolonner

Spesielt det tyske våpenet kan skyte mange granater på kort tid. Det betyr at ansamlinger av russiske pansrede vogner kan bli ødelagt fort. Dersom seks av kanoner skyter mot samme mål, kan de sende ut 18 granater på ni sekunder.

KORT LEVETID: Russiske panservogner. Slike ansamlinger av vogner er lette mål for de panserøkende granatene som tyskerne og franskmennene kanskje donerer til ukrainerne. Foto: AFP

Den hurtige skytetakten kan også utnyttes til å få flere granater fra samme kanon til å treffe målet samtidig. Dette er spesielt ønskelig fra et militært ståsted dersom målet er soldater.

Ved å skyte ut serier av granater i forskjellige høydevinkler får de forskjellig flytid, men de treffer samme mål på samme tid.

Da blir fotsoldatene rammet av den totale ildkraften. Alle granatene detonerer før de har søkt dekning.

STORE GREIER: En norsk M109 før den ble satt på lager. Nå kan disse vognene være på vei til fronten i Ukraina. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB

Norge

På nettsteder som presenterer lister over våpenhjelp til Ukraina står det at også Norge donerer kanoner. Det skal være 20 eksemplarer av den selvdrevne artillerivognen M109.

På spørsmål fra NRK vil ikke norske myndigheter bekrefte dette. Regjeringen har bestemt at informasjon om norske våpenforsendelser først blir offentlig kommunisert når våpnene er inne i Ukraina.

Kanonene som har stått på lager i Nord-Norge ble 6. mai observert under transport like ved Gardermoen, skriver Aftenposten.

NÅR LANGT: Illustrasjon av rekkevidden til 155mm granater fra Nammo. De to som når lengst, er ennå ikke i bruk. Granaten HE-ER som ukrainerne kan få tilgang til har i dette eksempelet en rekkevidde på 40 kilometer. Det er dersom den blir skutt ut av en kanon som har lengre kanonrør enn den norske M109-vognen. Foto: Nammo

Amerikanerne leverer nær 200.000 granater av forskjellige typer til ukrainerne. Dersom Norge gjør det samme og leverer ammunisjon fra egne lagre sammen med våpnene, så kan ukrainerne få tilgang på 155MM HE-ER fra norske Nammo.

Denne granaten har en rekkevidde på 30 kilometer når den skytes ut av de norske vognene. Det er godt innenfor det ukrainerne ønsker.