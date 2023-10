Palestinere drept i Gaza mens de flyktet sørover

En eldre kvinne og et lite barn ligger ved siden av hverandre. Kvinnen har armen rundt barnet, som har fått hodet sitt dekket av et tørkle.

De er begge drept. Rundt dem ligger flere andre døde.

I bakgrunnen hører man lyden av ambulanser. Luften er full av røyk og støv etter det som skal ha vært en eksplosjon.

Palestinske helsemyndigheter skylder på israelske luftangrep. Israel, på sin side, hevder at det er veibomber utplassert av Hamas som er årsaken til drapene.

Fredag gir Israel ordre om at alle palestinere nord i Gaza må evakuere innen 24. timer. Ordren går til alle de 1,1 millionene som er nord for elva Wadi. Hamas ber innbyggere ignorere ordren. Israel sier palestinere kan evakuere via to hovedveier. En av de er veien Salah Al Deen. Den strekker seg gjennom hele Gazastripen. Fra nord – – til sør. Det var her, langs denne veien palestinerne ble drept mens de flyktet sørover for trygghet.

Flyktet sørover

Flere av videoene er verifisert av NRK. Angrepet skal ha skjedd på en av Gazas hovedveier, Salah al-Deen, som er en av to evakueringsruter fra nord til sør.

Sånn har NRK jobbet med å verifisere bildene Ekspander/minimer faktaboks Videoene ble først geolokalisert av Washington Post og BBC. NRK har selv sjekket det de har kommet frem til. Også tidsangivelsen, omtrent kl. 17.20 lokal tid i går (kl. 16.20 norsk tid), kan stemme godt med når videoene er publisert og lyset på dagen. NRK har også sammenlignet to videoer som er filmet fra to forskjellige steder i etterkant av angrepet. De stemmer også overens. BBC har også verifisert bilder av angrepet. Det er uvisst om det er de samme bildene som NRK har verifisert. Men de beskriver mange av de samme bildene NRK har sett. – I opptaket er minst 12 døde kropper synlige, hovedsakelig kvinner og barn – noen av dem ser ut til å være så unge som to til fem år gamle. Plasseringen av skyggene i videoen antyder at den ble filmet rundt klokken 17:30 lokal tid, skriver BBC.

Noen timer i forveien, fikk palestinere i Gaza beskjed om at de fikk 24 timer på seg til å flykte lenger sør. Beskjeden kom fra det israelske militæret, som planlegger bakkeinvasjon nord på Gazastripen.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sa til BBC i dag tidlig at beordringen om evakuering er en tvungen forflytning av personer, og dermed en krigsforbrytelse.

Fristen ble i dag morges utsatt til klokken 16:00, lokal tid.

Det var en konvoi med flyktninger som ble truffet av eksplosiver fredag. 70 sivile palestinere skal ha mistet livet i angrepet, ifølge helsemyndighetene i Gaza, skriver New York Times og flere andre medier. Over 200 skal være skadet. Hamas hevder også at det er minst 70 sivile drept.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. På de bildene NRK har sett, vises det 8 døde.

De var på vei sørover i søken etter trygghet, slik de fikk ordre om fra israelske myndigheter.

Bilder på sosiale medier viser et titalls mennesker som sitter på lasteplanet til en lastebil, flere personbiler og andre til fots. Blant dem var også flere barn.

Overlevende, som har pratet med lokale medier, oppfordret andre sivile til å ikke reise sørover i frykt for at de skal bli angrepet, skriver nyhetsbyrået Middle East Eye.

– Ikke dra. De bomber konvoien. De bomber den på Salah al-Deen. De bomber ambulansene, sier et vitne ifølge Middle East Eye.

Israelske myndigheter har lørdag kommet med ytterligere oppfordringer om å evakuere sørover.

Skylder på hverandre

Hamas sier den israelske hæren, IDF, står bak angrepet.

Oberstløytnant i IDF, Peter Lerner, sier at de undersøker saken, samtidig som de hevder Hamas kan stå bak drapene, ifølge SkyNews.

– Så vidt meg bekjent har ikke IDF skutt raketter i det området på det gitte tidspunktet, uttalte Lerner.

Han påstod samtidig at Hamas har lagt ut veibomber langs veiene i Gaza og at man skal være forsiktig med å dømme før man kjenner faktaene i hendelsen.

Israels bakkeinvasjon er ventet å starte når som helst. Foto: AFP

– Verdens største gravplass

Lege Mads Gilbert beskrev situasjonen i Gaza i Helgemorgen lørdag morgen. Han mener forholdene på Gazastripen nå får Dantes inferno til å ligne et teselskap.

– Jeg mangler ord for å beskrive dette. Befolkningen er så utpint etter 16 års blokade og fattigdommen er allerede så omfattende, sier han og legger til:

– Gaza har gått fra å være verdens største fengsel til verdens største gravplass.

En mann inspiserer hjemmet sitt etter et rakettangrep, sør på Gaza. Foto: AFP

Gilbert er del av et norsk team som forsøker å ta seg inn i Gaza denne helgen. Lørdag gjør de nye forsøk på å komme seg inn i området, som nå er fullstendig stengt.

Legen sier han har fått meldinger fra helsemyndighetene i Gaza om at folk som forsøker å evakuere blir beskutt og bombet.

Han orker ikke tenke på hvordan situasjonen blir om Israel velger å invadere fra nord.

Palestinske redningsarbeider jobber døgnet rundt i Gaza. Foto: Reuters

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, sier det haster med å få på plass en humanitær korridor.

– Vi må få inn førstehjelp, vann og mat. Denne situasjonen er helt forferdelig for barna på Gaza, som ikke har forutsetningene for å forstå en krig på den samme måten som voksne, sier Lange.

– I tillegg er de nå redde fordi de må flykte. De er sultne, de er tørste og de får ikke den hjelpen de trenger, legger hun til.