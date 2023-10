Siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober har Israel utført over 6000 luftangrep mot mål på Gazastripen. Flere hundre tusen israelske soldater er oppmarsjert på grensen til Gaza.

Nå er spørsmålet når bakkeangrepet starter.

Tidsfristen Israel ga 1,1 millioner palestinere på å evakuere Gaza by og områdene nord på Gazastripen, gikk ut lørdag klokken 15 lokal tid.

Men lørdag kveld er det ingenting som tyder på at de israelske styrkene er på vei mot Gaza.

– Jeg tror angrep på bakken vil komme om natten, eller rett før daggry, sier Asgeir Ueland. Han er krigshistoriker og bor i Israel.

– Fordelen til Israel er at de har utstyr til å se om natten, som i tillegg er varmesøkende, i kjøretøyene sine. Dermed kan de bruke natten effektivt, i motsetning til Hamas, forklarer han.

En israelsk soldat i en stridsvogn på grensen til Gaza gjør et V-tegn lørdag. Foto: AP

Tar bit for bit

Angrepet fra Israel skal være en koordinert luft-, bakke- og sjøoffensiv.

NRK har snakket med to eksperter. De tror begge at Israel vil gå frem med store styrker mot Gaza, og rydde den nordre delen først, kvartal for kvartal.

– Det er den delen av Gaza de har bedt om at blir evakuert for sivile, og det er delen som ligger nærmest de israelske bosettingene, sier Trygve Smith, oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen.

– De ønsker å fjerne alle Hamas sine våpenlagre og ødelegge tunnelsystem, så Hamas ikke kan operere ut derifra, forklarer Smith og legger til:

– Rett og slett ødelegge så mye de kan av Hamas sin militære kapasitet.

Tror spesialsoldater er inne

Israel har i løpet av det siste døgnet vært inne i Gaza med bakkestyrker, ifølge en melding fra IDF.

– I løpet av de siste 24 timene har styrker fra det israelske forsvaret utført raid inne på territoriet til Gazastripen for å fullføre arbeidet med å rense området for terrorister og våpen. Det er også blitt gjort forsøk på finne personer som er savnet, heter det i meldingen.

Asgeir Ueland tror spesialstyrkene har vært inne i Gaza noen dager allerede.

– Spesialstyrker går jo gjerne inn tre til fire dager før en invasjon med bakkestyrker starter, som vi for eksempel så i Irak-krigen i 2003, sier han.

– Det er helt vanlig for å drive observering av fienden, ta ut mål og være luftforsvaret sine øyne på bakken. Det er gjerne sånn vestlige styrker opererer.

Asgeir Ueland, krigshistoriker, tror Israel sitt mål er å ta knekken på den militære vingen av Hamas for godt. Foto: Privat

Han tror Israels taktikk når de skal gå frem, vil ligne den de tidligere har brukt på Gaza og Vestbredden.

– Jeg tror man vil bruke hus i stor grad og skjære seg gjennom vegger, for å unngå eksplosiver som ligger skjult, og minimere skader på israelsk personell, sier han.

– Vil bli høyest tap på palestinsk side

Nøyaktig hvor mange liv som vil gå tapt, syns ekspertene det er vanskelig å forutse. Men de tror at det er den palestinske siden som vil bli mest skadelidende.

– Israel er mye sterkere militært enn Hamas, understreker Ueland.

Israelske stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer står oppmarsjert ved grensen til Gaza. Foto: AFP

– Jeg tror det vil bli mer blodig for palestinsk side enn for israelsk. Det er ganske mye avansert teknologi i stridsvognene til Israel, som kan forsvare de mot raketter og den slags.

Smith er enig, men peker også på at Hamas har en mye dårligere sanitetstjeneste enn Israel, og at forholdene deres for å overleve derfor blir dårligere.

– Sett bort ifra sivile, så regner jeg med at tapene på Hamas sin vil være et sted mellom tre til fire ganger så høye, både i falne og skadde, som Israel sine, sier han.