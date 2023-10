Støre om Israels evakueringsordre: – oppskrift på så store lidelser

– Vi fordømmer nå blokaden og tiltakene som rettes mot sivile i Gaza, sier statsminister Jonas Gahr Støre fredag morgen.

Regjeringen støtter fortsatt Israels rett til å forsvare seg, men presiserer nå at «det er klare regler for hvordan et slikt forsvar må utføres». Han ser ikke for seg at det er mulig å evakuere de en million palestinerne som israelerne nå har beordret evakuert.

Støre understreker at Norge tar avstand fra Israels evakueringsordre.

– Det er en oppskrift på så store lidelser, men enorme humanitære konsekvenser at vi må si tydelig ifra, sier Støre.

Men selv om regjeringen nå fordømmer Israels blokade av Gazastripen, som fratar palestinerne tilgang på mat, vann, medisin og elektrisitet, vil han ikke fordømme tvangsflyttingen av 1,1 millioner palestinere.