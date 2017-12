Dette er giften Praljak døde av

Ifølge Reuters skal Praljak ha drukket kaliumcyanid. Ved inntak forårsaker giften øyeblikkelig lammelse av åndedrettsfunksjonen. Giften ble benyttet i selvmordsampuller av både nazister og allierte agenter under andre verdenskrig, og den har også blitt benyttet til henrettelser i USA.

Ifølge Store Norske Leksikon er 50 milligram nok til å ta livet av et menneske.

Teatersjefen som ble general og krigsforbryter

Slobodan Praljak ble født den 2. januar 1945 i byen Čapljina i dagens Bosnia og Hercegovina. Faren hans jobbet i det jugoslaviske sikkerhetspolitiet etter andre verdenskrig.

Praljak dro til Zagreb for å studere i 20-årene, og endte opp med tre universitetsgrader. I 1970 fikk han en grad i elektrofag, før han året etter fikk en i filosofi og sosiologi. I 1972 fikk han en grad innen scenekunst.

Senere jobbet han på en videregående i Zagreb, før han ble frilanskunstner. Han jobbet også som teatersjef Zagreb, Osijek og Mostar.

Praljak har også erfaring med film og TV, blant annet som produsent.

I 1991 meldte han seg til tjeneste i den kroatiske hæren i byen Sunja og i 1993 var han stabssjef for den kroatiske HVO-militsen, som var den primære militærstyrken for kroater i Bosnia og Hercegovina. Det er for forbrytelser som ble begått i de månedene han var stabssjef at han ble tiltalt og dømt.

Ble forretningsmann etter krigen

Etter krigen var han forretningsmann og drev flere selskaper, men ble etter hvert etterlyst for mistanker om krigsforbrytelser. Han meldte seg frivillig og ble tiltalt og overført til krigsforbryterdomstolen i Haag i 2004. Der har han sittet i varetekt siden.

Da kjennelsen om at anken hans var avvist og at han ble dømt til 20 års fengsel kom onsdag, reiste Praljak seg og sa han ikke var kriminell før han drakk flasken med kaliumcyanid. Han døde kort tid etter av skadene.