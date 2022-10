: Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

: Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

Ny aktualitet : Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

Ny aktualitet : Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

Ny aktualitet : Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

Ny aktualitet : Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.

Ny aktualitet : Ukraina-krigen har aktualisert kampen for demokrati og menneskerettigheter i Øst-Europa. Samt betydningen av et diktatur, for at konflikt og angrepskrig kan utvikle seg. Land som er eller utvikler seg til diktaturer, blir en fare for freden.