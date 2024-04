Dette er de nye våpnene Ukraina får

President Joe Biden har vært presset i lang tid. På lager i USA ligger store mengder raketter som ukrainerne ønsker seg.

De rekker så langt at de kan brukes mot mål inne i Russland.

– Amerikanske myndigheter har hele tiden fryktet å bli trukket for dypt inn i denne krigen. De ønsker å unngå at krigen går ut over Ukrainas grenser, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til NRK.

Han påpeker at USA ikke vil legge så stort press på president Vladimir Putin og Kreml at de russiske lederne kan komme til å bruke små, taktiske atomvåpen i Ukraina.

I flere måneder har Det hvite hus signalisert at USA kunne tenke seg å sende rakettene, men nå er beslutningen fattet på et annet nivå.

I den store militære hjelpepakken som nå ligger klar til levering, er det også Atacms. Politikerne i Representantens hus la det inn som en egen del av loven de stemte fram i helgen.

Tirsdag kveld ble det klart at det er sikret flertall i Senatet for å godkjenne pakken. Deretter gjenstår det kun at president Joe Biden signerer dokumentet når han får det på sitt bord.

Nytt, men kjent

Ukrainerne har allerede erfaring med Atacms. I fjor fikk de noen få av dem. Dette var eldre raketter med kort rekevidde. Atacms skytes ut fra de samme vognene som ukrainerne har brukt mye, Himars og M270.

FRA SAMME VOGN: Atacms-raketter blir avfyrt fra de samme plattformene som ukrainerne nå bruker til å sende Glmrs-missiler mot russerne. De kommer pakket i de samme boksene som Gmlrs, men det er bare en rakett i hver boks. Gmlrs blir pakket i grupper på seks. Foto: US MIL

Våpnene Ukraina får nå kan nå mål 300 kilometer unna.

Det er nesten dobbelt så langt som de eldre rakettene. De er også utstyrt med stridshoder som kan ødelegge selv godt beskyttede mål.

De eldre rakettene hadde mange små bomber. De var klasevåpen som egnet seg mot dårlig beskyttede mål.

FÅR BETYDNING: Hovedlærer ved Krigsskolen, Amund Osflaten, sier at russerne må flytte sine viktigste våpen og styrker lenger unna når ukrainerne får mer amerikanske raketter med lengre rekkevidde. Foto: Forsvaret

– Disse rakettene kan nå områder som er mye større. Det betyr at russerne må flytte sine viktigste våpen og styrker lenger unna, sier hovedlærer ved Krigsskolen, Amund Osflaten, til NRK.

Han påpeker at russerne blir nødt til å bruke flyplasser som ligger lenger unna. Baser for reparasjon av våpen og utstyr må flyttes bort fra frontlinja.

- Atacms skytes ut fra bakken og ikke fra fly, og ukrainerne vil få mye mer av denne typen våpen enn det de har hatt før, understreker Osflaten.

ET ANNET PRESISJONSVÅPEN: Den britisk-franske krysserraketten Storm Shadow som Ukraina har fått en del av. Foto: AP

Tidligere har Storbritannia gitt et ukjent antall Storm Shadow-missiler med en rekkevidde på mellom 250-400 kilometer. Frankrike har også gitt om lag 90 raketter av en tilsvarende type. Britene varslet denne uken at de kom til å gi flere Storm Shadow til ukrainerne.

Men Osflaten tror ikke at den amerikanske hjelpepakken vil være nok til at ukrainerne vil vinne krigen. Det er kanskje tilstrekkelig til å unngå et ukrainsk tap i den nærmeste fremtid, mener han.

Mye hemmelighold

Hjelpepakken på 670 milliarder norske kroner inneholder mye mer enn Atacms. Det er antatt at ukrainerne vil få 155mm-granatene de har behov for ved fronten.

Mangelen på ammunisjon har vært trukket fram som én av grunnene til at russerne nå rykker fram.

KOSTER LIV: De ukrainske soldatene ved fronten i Øst-Ukraina mangler artilleriammunisjon til sine kanoner. Foto: Reuters

Det er likevel uklart hvor mye USA kan sende. Produksjonen av disse granatene har tatt seg opp i løpet av det siste året, men er fortsatt mye lavere enn forbruket i Ukraina.

Ukrainerne trenger også påfyll av missiler til sine luftforsvarssystemer. Det er spesielt stort behov for SM-2/3 til Patriot-batteriene og Amraam til Nasams.

– Den ukrainske presidenten har sagt at luftforsvaret har høyest prioritet sammen med artilleriammunisjon. Mer luftforsvar er svært viktig for å holde det ukrainske samfunnet i gang på en mest mulig normal måte og for å unngå et sammenbrudd, sier Tormod Heier.

Han viser til at ukrainerne kan føre krig på en mer vestlig måte med de nye våpnene.

De vil i større grad kunne angripe russerne på avstand. Dermed vil de slippe en del av de utmattende nærkampene med de tallmessig overlegne russiske styrkene.

– Sammen med de nye våpnene vil de ukrainske militære også få bedre amerikansk etterretning. Det betyr at de vil bli mer presise i sine angrep på russiske hovedkvarter og ammunisjonslagre, sier professoren.

Men han legger til at det er mye som er hemmelig rundt innholdet i denne hittil siste amerikanske hjelpepakken.

Snart i Ukraina

Den store summen penger går for det meste ikke til Ukraina. Store deler av det havner i den amerikanske våpenindustrien.

Pengene skal blant annet brukes til å erstatte ammunisjon og utstyr amerikanerne tidligere har gitt til Ukraina. Da blir de eldre tingene ukrainerne fikk erstattet med nytt, mer moderne materiell som det amerikanske forsvaret skal bruke.

Etter om lag et halvt år med politisk krangling om Ukraina-pakken i Kongressen, forventes det at saken skal ferdigbehandles i løpet av en dag eller to.

Pentagon skal allerede ha forsendelsene klare, og raketter og ammunisjon skal kunne sendes til Ukraina i løpet av svært kort tid.