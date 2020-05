Det hvite hus vil legge ned beredskapsgruppen for koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trump var på besøk i en fabrikk i Arizona som på presidentens oppfordring har lagt om til å produsere de medisinske ansiktsmaskene N95 da han sa dette i går kveld.

Tidligere på dagen hadde visepresident Mike Pence sagt at USA snart ikke har behov for beredskapsgruppen «på grunn av den enorme framgangen» landet har hatt.

Pence har vært leder for beredskapsgruppen, selv om det er president Trump og de to legene, doktor Fauci og doktor Birx, som har vært ansiktene utad på pressekonferansene.

Pence melder at Memorial day 25. mai kan være en mulig dato for å legge ned.

Arbeiderne ved Honeywell International hadde selv på seg masker. President Trump t.h. i bakgrunnen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Legene vil fortsette å gir råd

En talskvinne for presidenten sa i går at de medisinske ekspertene vil fortsette å gi Trump råd, selv om det ikke finnes noen formell krisegruppe.

I går gikk en av dem, smitteverneksperten Anthony Fauci, ut mot den teorien som president Trump og utenriksminister Mike Pompeo nå opererer ut fra. Fauci avviste at koronaviruset har oppstått i et laboratorium eller har vært brakt dit og så sluppet ut ved et uhell.

Dr. Anthony Fauci og Dr. Deborah Birx er de fremste fagpersonene i presidentens beredskapsgruppe for koronapandemien. Særlig Dr. Fauci har vært åpen om faglig uenighet med president Trump. Foto: Mandel Ngan / AFP

Det er uklart hvilken rolle legene skal spille når det ikke lenger finnes noen formell beredskapsgruppe i presidentens administrasjon.

Trump mener det er nødvendig å åpne økonomien

Programlederen i ABC News viste til et utsagn fra Dr. Fauci da han intervjuet president Trump i går kveld.

– Det er et veldig vanskelig valg. Hvor mange dødsfall, hvor mye lidelse vil du akseptere for å komme tilbake dit du ønsker å være, skal Fauci ha uttalt ifølge programlederen.

"Åpne nå" er beskjeden fra Trumptilhengere til guvernøren i Minnesota. Tilhengerne av å prioritere økonomien framfor smittevern utgjør ikke flertallet i USA. Men de markerer seg høylytt. Foto: Glen Stubbe / AP

– Det er mulig det vil bli noen, fordi du ikke kommer til å være stengt inne i en leilighet eller et hus. Men samtidig vil vi praktisere sosial avstand, vi skal vaske hendene og alt det andre vi har lært, sa Trump.

– Men vi må landet vårt tilbake. Folk dør på andre måter også, se på narkotika, folk dør, og selvmord. Folk mister jobbene sine, vi må få dem tilbake, sa USAs president.

Ny meningsmåling: flertallet skeptisk til normalisering

To tredeler av amerikanerne sier de vil være ukomfortable med å handle i en klesbutikk, og nær fire av fem vil være ukomfortable med å sette seg ned på en restaurant.

Det viser en fersk meningsmåling fra Washington Post/University of Maryland. Meningsmålingen ble utført i tidsrommet 28. april til 3. mai.

Målngen viser nå at amerikanerne har langt større tillit til guvernørene i sine hjemstater enn til president Trump.