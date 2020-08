Desperat jakt etter overlevende i Beirut

Vanligvis reiser Gilles Theillard og kollegene i Pompier Humanitaires til naturkatastrofer for å hjelpe. Nå leter brannmannskapet fra Frankrike etter overlevende i ruinene etter eksplosjonen i Beirut.

– Vi håper å finne overlevende. Det er fortsatt mulig i mange dager framover, sa Taillers da NRK snakket med ham på fredag.

Minst 158 mennesker er bekreftet omkommet, 5000 mennesker ble skadd og 300.000 personer er hjemløse etter at 2750 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta i en havnebygning i Beirut tirsdag kveld. Store deler av sentrum er totalskadd.

Hjelpeteamet fra St. Etienne i Frankrike sier til NRK at dette er det verste de har sett.

ILLE: Gilles Theillard fra Frankrike sier skadene etter eksplosjonen i Beirut er de verste han har sett. Foto: Mohammed Alayoubi

– Det er en katastrofe. Varmen og støvet gjør det hele enda verre. Det er annerledes enn arbeidet med tsunamier og jordskjelv som vi har jobbet med før, dette er mye mer alvorlig, sier Theillard til NRK.

Krateret etter den enorme eksplosjonen er hele 43 meter dypt.

Libanons framtid på spill

BESØK: Frankrikes president Emmanuel Macron i Beiruts gater. Foto: Bilal Hussein / AP

Søndag holdt Frankrikes president Emmanuel Macron et toppmøte på telefon for å mobilisere det internasjonale samfunnets hjelpeinnsats til Libanon. Ledere fra flere EU-land, Kina, Russland, Egypt, Jordan, Storbritannia og USA skulle delta, ifølge BBC. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) representerer Norge på giverkonferansen.

– Libanons framtid står på spill, sa Macron i åpningstalen.

«Alle vil hjelpe», skrev USAs president Donald Trump på Twitter.

HÅPER: Brannmannskapet fra St. Etienne har ikke gitt opp håpet om å finne overlevende i ruinene. Men hvordan skal man bygge opp igjen Beirut? Foto: Mohammed Alayoubi

I går var det voldsomme demonstrasjoner i Beirut, der myndighetene fikk skylden for eksplosjonen. Det er dokumentert at de visste om det store lageret med kjemikalier, og at de ble advart om faren ved å la det være usikret ved havnen flere ganger. Nå krever tusenvis av libanesere at lederne må stilles til ansvar.

De krever også at internasjonal bistand ikke kanaliseres gjennom den sittende regjeringen.

Les også: Al Jazeera: Myndighetene ignorerte advarsler

Libanons økonomi har ligget i grus siden i fjor, og situasjonen ble betydelig forverret av koronapandemien og nå eksplosjonen.

Milliardær og folkevalgte Fouad Makhzoumi sier til NRK at all internasjonal hjelp må holdes unna landets myndigheter.

– Må starte helt på nytt

MÅ STARTE PÅ NYTT: Fouad Makhzoumi, libanesisk milliardær og folkevalgt vil straffe alle ansvarlige for eksplosjonen tirsdag. Foto: Mohammed Alayoubi

Han ber USA og det internasjonale samfunnet implementere en lov som fører til sanksjoner mot korrupte politikere. Det kan frigjøre domstolene, som kan dømme lederne ansvarlige for eksplosjonen, sier Makhzoumi til NRK.

– Parlamentarikere som meg, som er villig til å gå imot systemet, bør forme en koalisjon. Men vi trenger hjelp til å enten få et nytt valg eller å få dette parlamentet til å gå av, sier Makhzoumi.

Fem folkevalgte har allerede trukket seg fra parlamentet i protest. Søndag erklærte også Libanons informasjonsminister Manal Abdel Samad at hun trekker seg.

– Etter den voldsomme katastrofen i Beirut kunngjør jeg min avgang fra regjeringen, sa hun og ba befolkningen om unnskyldning.

Lederen for Libanons maronittiske kirke, Beshara Rai, ba søndag hele regjeringen gå av etter eksplosjonen, som mange ser på som det endelige beviset på myndighetenes inkompetanse.

Fouad Makhzoumi mener hele Libanons politiske system må bygges opp på nytt.

Han er selv født og oppvokst i Beirut og har blitt milliardær gjennom salg av rørledninger. I 2018 ble han valgt inn i parlamentet for National Dialogue Party, som han selv har startet.

For å kunne begynne med blank ark, må regjeringen gå av. Og Libanon trenger internasjonale hjelp i lang tid framover, sier Makhzoumi.