Det kan ta tid før vi får vite hvem som blir USAs neste president.

I flere viktige vippestater er det nærmest dødt løp. De fleste store amerikanske medier har fortsatt ikke utropt noen vinner i verken Florida, Arizona, Georgia eller Pennsylvania.

Unntaket er Florida, der Fox News har utropt president Donald Trump som vinner. Fox har også utropt Biden som vinner i Arizona. Biden har også vunnet den lille vippestaten New Hampshire. De andre vippestatene er fortsatt i spill.

Florida Antall valgmenn 29 Resultat basert på 99% opptalte valgdistrikt

For å få et flertall av 270 valgmenn, som må til for å vinne presidentvalget, er Florida med sine 27 valgmenn helt avgjørende. Det samme er Pennsylvania med 20, og Ohio med 18 valgmenn.

Ohio er kjent for å ha stemt på vinneren i presidentvalget hvert år siden 1960-tallet. Trump leder nå klart.

CNN, ABC og NBC utroper nå Donald Trump som vinner i Ohio.

Ohio Antall valgmenn 18 Resultat basert på 98% opptalte valgdistrikt

I Ohio har de fortsatt ikke talt opp stemmene i flere store byer, som Cleveland og Cincinnati. Det er i byene demokratene ofte gjør det best.

Utsetter opptelling

Det er Pennsylvania som er delstaten som kan ta lengst tid. Der har myndighetene allerede varslet om at det kan ta helt til fredag 6. november å få et endelig resultat klart.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 59% opptalte valgdistrikt

I Philadelphia, Pennsylvanias største by, sier de at de ikke vil telle flere poststemmer i natt. Bare 76.000 av rundt 350.000 poststemmer er talt opp, ifølge Politico.

Det har trolig vært flere Biden-velgere som stemmer via post.

President Trump har flere ganger sagt han vil sende inn advokater for å få stanset opptelling av stemmene etter valgnatta.

Rustbeltet kan avgjøre

Det kan se ut som de tre delstatene Michigan, Wisconsin og Pennsylvania nå blir helt avgjørende. Valgmyndighetene i Michigan melder nå at de neppe vil ha resultatet klart før i morgen kveld, amerikansk tid.

Michigan Ant. valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 51,2%

51,2% Trump 43,2% Nøkkelstat for valgseier som Trump vant sist

Gammel industristat med høy arbeidsløshet

Både Ford, Chrysler og General Motors har hovedkvarter her Resultat 2016 47,3%

47,5% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Trump ligger også godt an i Wisconsin.

Også i Georgia vil det ta tid å få talt opp alle stemmene. Sørstaten har stemt republikansk de siste seks presidentvalgene, men meningsmålinger har gitt Biden mulighet for sier. Nå ligger Trump an til å vinne.

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 81% opptalte valgdistrikt

Fordi rekordmange amerikanere har forhåndsstemt, tar resultatet lengre tid enn vanlig. Rundt 100 millioner amerikanere stemte før valgdagen, enten via post eller i valglokaler. Det er etter alt å dømme en overvekt av demokrater som har stemt tidlig.

I Florida, Iowa, Ohio og Texas blir forhåndsstemmene talt opp før valgdagsstemmer. Derfor blir det fullstendige resultatet her klart tidligere.

I mange delstater blir forhåndsstemmene talt opp etter de som har stemt selve valgdagen, som for eksempel i Arizona og Pennsylvania. Biden ligger an til å vinne Arizona, som stemte på Donald Trump i 2016. Fox News har utropt Biden til vinner i ørkenstaten, men de andre store medienene avventer.

Arizona Antall valgmenn 11 Resultat basert på 51% opptalte valgdistrikt