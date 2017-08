Derfor holder Kenya pusten under valget

Kenya er kjent for spektakulære safarier, vakre strender og voksende økonomi. Men i de siste dagene har folk hamstret inn matvarer. Andre har reist til landsbygda fordi de er redde for å være i hovedstaden Nairobi. Stemningen beskrives som «stille panikk».

Den norske ambassaden har også bedt norske innbyggere handle inn tørrmat, stearinlys og medisiner for sikkerhets skyld.

Så hvorfor kan dette valget føre til voldelige opptøyer?

1. Juks

Alt avhenger av om valget blir oppfattet som troverdig. Hvis folk opplever at det er omfattende juks i valget, er sjansen stor for voldelige opptøyer.

For å hindre fusk, har Kenya innført et nytt elektronisk valgsystem. Folk skal registrere seg med fingeravtrykk. Resultatet skal sendes elektronisk.

Men det er frykt for at det kan gå galt, slik det gjorde ved forrige valg i 2013. Da brøt serverne sammen. Det førte til spekulasjoner om at valgresultatet ble trikset med.

Derfor skulle man tro at valgkommisjonen ville teste systemet skikkelig på forhånd denne gang. Det har ikke skjedd. Systemet har kun blitt testet i enkelte områder.

I tillegg har det de siste dagene kommet frem at en fjerdedel av stemmelokalene er uten tilstrekkelig internettdekning. Det betyr at resultatene fra 11 000 stemmelokaler må overføres på andre måter. Valgkommisjonen sier de vil ta i bruk satellitt-telefoner, og at det ikke er grunn til uro. Det spørs om det er nok til å skape tillit til systemet.

Et brutalt drap kaster også skygger over troverdigheten til den tekniske siden ved valget. For en uke siden ble lederen for dette elektroniske valgsystemet funnet torturert og drept. Drapet er fortsatt ikke oppklart. Det spekuleres på om han ble drept i et forsøk på å påvirke valgresultatet.

Det pågår også kjøp av stemmer. NRK har kilder som sier at stemmer kjøpes for bare fem-ti kroner. Spørsmålet er i hvilket omfang dette skjer.

2. Kenya har opplevd voldelige valg før

Folk i Kenya har tidligere erfart at det kan gå galt under valg. For ti år siden eksploderte deler av landet i etnisk motivert vold. Kenya var på randen av borgerkrig.

Rundt 1400 mennesker mistet livet, flere hundre tusen ble drevet fra sine hjem.

De to som nå kjemper om presidentmakten, var involvert i hendelsene den gangen. Opposisjonslederen Raila Odinga ba i 2007 folk gå til gatene for å protestere mot resultatet.

Den sittende presidenten Uhuru Kenyatta ble tiltalt for medvirkning til volden av Den internasjonale straffedomstolen, men saken ble henlagt. Domstolen fikk ikke opplysningene den ba om fra den kenyanske stat, vitner trakk seg. Et vitne ble drept.

Det siste valget gikk bedre. Da tok opposisjonslederen Odinga valgtapet til rettssalen og aksepterte utfallet, i stedet for å oppfordre folk til å demonstrere. Spørsmålet er derfor hva han kommer til å gjøre denne gangen.

Partiene i Kenya går ikke langs en høyre-venstre akse vi kjenner det fra Norge. Partiene representerer i stor grad ulike folkegrupper. Det øker faren for etnisk motivert vold.

3. Taperen sitter med nøkkelen

Hva som skjer i Kenya, handler mer om hvordan de som taper tar nederlaget, enn om hvem som vinner.

Det er mye som står på spill for mange. I tillegg til presidentvalget, er det valg til parlamentet, guvernører og fylkestingene. Å få en politisk posisjon i Kenya er attraktivt. Politikerne på alle nivåer beskyldes for å berike seg selv.

Det er likevel knyttet størst spenning til presidentvalget. Slik det ser ut nå, kan det bli et jevnt løp mellom de to kandidatene, Uhuru Kenyatta og Raila Odinga.

Desto mindre marginen er, desto større er risikoen for et voldelig etterspill.

NRK var til stede på folkemøtet til opposisjonen i helgen, og politikerne på scenen ga ikke tilhengerne noe annet alternativ enn seier. Opposisjonslederen har også sagt at hvis han taper presidentvalget, er det fordi valget er rigget av regjeringen.

Spørsmålet er hvordan han vil ta et tap, og om valget sees på som troverdig, avhenger av hva han sier når resultatet annonseres.

Den sittende presidenten Uhuru Kenyatta har sagt at han vil gi fra seg makten hvis han taper valget, og oppfordret til et fredelig valg.

Samtidig kommer det urovekkende rapporter om trakassering av opposisjonen. I helgen ble to utenlandske IT-eksperter som jobbet for opposisjonen, utvist fra Kenya. En amerikaner og kanadier ble hentet av politiet, satt på håndjern, avhørt i flere timer og fratatt datamaskinene sine.

Ifølge BBC skal myndighetene ha utplassert over 180 000 sikkerhetsfolk ved stemmelokalene i dag. Det kan øke sikkerheten, men også faren for trakassering.

Analytikere sier at det verste scenarioet er at det elektroniske valgsystemet kollapser, at det blir et jevnt resultat og at taperen ikke aksepterer valgnederlaget.

I Kenya håper folk flest på det beste, og ønsker hverandre et fredfullt valg i dag.