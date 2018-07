Denne vannslangen skal holde vannet ute av grotten

Redningsmannskapet tar ingen sjanser i arbeidet med å redde de 12 guttene og fotballtreneren deres ut fra Tham Luang-grotten.

Redningsaksjonen begynte klokken 5 norsk tid i dag.

Nå har to digre ruller med vannslanger blitt fraktet til utsiden av grotten for å lage et dreneringssystem, i et forsøk på å holde vannstanden nede.

På baksiden av grotten er det store elvefar som gjør at vann renner inn i grotten. Hensikten med dreneringssystemet er å tette igjen åpningene i fjellet og sørge for at vannet kun renner ut.

Regnet som er varslet har gjort at redningsmannskapet må handle raskt. Hvis vannstanden øker vil det komplisere redningsarbeidet ytterligere.

Illustrasjonen viser hvor guttene er lokalisert i grotten, og passasjen de er nødt til å komme seg gjennom. Foto: Melinda Furulund / NRK

I går ble fire redningsarbeidere skadet i en ulykke da de prøvde å dra en vannslange som skulle brukes til å lage et dreneringssystem på utsiden av grotten.

Ulykken skjedde fordi mistet kontroll over bilen.

Elleve timer

På en pressekonferanse i dag opplyste provinsguvernør og sjef for redningsaksjonen, Narongsak Osottanakorn, at totalt 18 dykkere fordelt på fem team vil ha ansvaret for å frakte guttene ut én og én.

Vanskelige arbeidsforhold i grotten

Det vil ta dykkerne seks timer å ta seg inn i grotten, og dermed er det ventet at den første av guttene vil være ute rundt elleve timer etter at redningsaksjonen begynte.

I tillegg til de 18 dykkerne, har leger og helsepersonell trent i tre dager for å være forberedt på å motta guttene så snart de kommer ut av grotten.

Så dårlig kan sikten i grotta være