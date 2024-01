Den yngste statsministeren i Frankrike noensinne

34-åringen har gjort en oppsiktsvekkende karriere, skriver The Guardian.

Avisen viser til at Gabriel Attal er svært populær og at han har nådd toppen i rekordfart.

Attal blir nå den nest mektigste personen i Frankrike, kun overgått av president Emmanuel Macron.

Kontoret til presidenten bekreftet tirsdag ettermiddag at Attal som i dag er undervisningsminister, blir ny statsminister.

Attal tar over etter Élisabeth Borne, som mandag kunngjorde at hun går av.

Franske medier har tidligere meldt om forestående rokeringer i Macrons regjering, og Borne var blant dem som var ventet å gå av.

Yngre enn Biden til sammen

Attal og Macron (46) vil til sammen ha en alder like under USAs president Joe Biden, som i november fylte 81 år.

Gabriel Attal. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

De to er nære allierte, og på meningsmålinger er Attal en av Frankrikes mest populære politikere.

Han ble særlig kjent under koronapandemien da han var talsperson for regjeringen, skriver NTB.

Macrons rokeringer er ikke ventet å føre til store endringer i politikken, men mange tror det kan bli en vitamininnsprøyting før valget til EU-parlamentet i juni.

– Nytt liv til regjeringen

– Duoen Macron og Attal kan bringe nytt liv til regjeringen, sier Jean-Daniel Levy ved analyseselskapet Harris Interactive.

Partiet til Macron, RE, ligger for tiden bak ytre høyrepartiet til hans rival Marine Le Pen på meningsmålingene. Le Pens parti har et forsprang på mellom 8 og 10 prosentpoeng.

NRKs Sigurd Falkenberg Mikkelsen beskriver Gabriel Attal som et stort stjerneskudd i fransk politikk.

Jødisk bakgrunn

Den nye statsministerens fulle navn viser at han kommer fra en jødisk familie. I et intervju sitert av The Guardian fortalte Attal om farens advarsel da han var yngre.

– Kanskje er du ortodoks, men du vil føle deg som jøde hele livet. Hovedsakelig fordi du vil bli utsatt for antisemittisme på grunn av navnet ditt.

Statsministerens fulle navn er Gabriel Attal de Couriss.

Faren Yves Attal var en jødisk advokat og filmskaper fra Tunisia, moren er ortodoks kristen fra Odesa.

«Politisk broiler»

Allerede i en alder av 23 hadde Gabriel Attal fulltidsjobb som rådgiver i helsedepartementet i Frankrike.

Avtroppende og påtroppende statsminister i Frankrike. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Helseminister den gang, Marisol Touraine, spådde ham «en stor karriere og lys framtid»

Da Macron slo seg opp i politikken var Attal en av hans håndplukkede rådgivere.

Attal er utdannet ved to av landets prestisjeskoler, Ecole Alsacienne og Sciences Po University hvor han tok en master i statsvitenskap.

The Guardian skriver at Attal har vært ustoppelig og at lynkarrieren hans minner mye om karrieren til sjefen hans, president Emmanuel Macron.