Den siste desperate IS-kampen: – Kvinner og barn er levende skjold

Den USA-støttede kurdisk militsen Syrian Democratic Forces, SDF, har fullstendig omringet det lille området IS fortsatt kontrollerer i Syria. Den planlagte sluttkampen er satt på pause.

– Vi kan frigjøre området på én dag, men det er sivile der. Vi kan ikke skade dem, sier SDF-krigeren Hamza til AP.

I går ble det først meldt av SOHR at kampen var over, men det ble senere avvist av Reuters.

Området IS kontrollerer er på omtrent en halv kvadratkilometer. De skal ha gravd ut mange tunneler der det er antatt at flere hundre sivile oppholder seg.

Fakta om IS Foto: MURAD SEZER / Reuters Ekspandér faktaboks * Den ytterliggående islamistgruppa IS («Islamsk stat») tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. * IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003. * IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, mye ubebodde ørkenområder. * Gruppen sikret seg tilgang til store mengder våpen fra irakiske regjeringsstyrker og tok også kontroll over oljefelter og andre økonomisk og strategisk viktige ressurser. * IS har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakiske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria, men senere også fra Russland som gir flystøtte til syriske regjeringsstyrker. * Den irakiske byen Ramadi ble gjenerobret i desember 2015, og Mosul ble gjenerobret i juli i 2017. 5. oktober 2017 ble Hawija, den siste IS-bastionen i Irak, gjenerobret. * I Syria ble IS først drevet ut av grenseområdene mot Tyrkia av USA-støttede kurdiske opprørere. * Gruppen ble i 2017 nedkjempet i Hama-provinsen i Syria, og 17. oktober i fjor erklærte den amerikanskstøttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, SDF, seier i Raqqa, gruppens hovedsete. * IS ble stadig angrepet, og hadde til slutt bare et lite område sørøst i Syria der de ble fullstendig omringet av SDF og syriske regjeringsstyrker. * Militante islamistgrupper verden over sverget troskap til «IS-kalifatet» i dets velmaktsdager, men gruppen har kun anerkjent en brøkdel av dem. * IS har påtatt seg ansvaret for en rekke terroraksjoner i og utenfor Midtøsten. Kilde: NTB/NRK/2019

SDF-talsmannen Mustafa Bali sier til AFP at så mange som 2000 sivile kan være igjen i området.

– Vi arbeider for å få dem ut, men IS har blokkert alle veier ut av området, sier Bali.

VENTER PÅ SLUTTKAMPEN: En militssoldat fra SDF. Før de var klar over at de fortsatt var mange sivile igjen på den andre siden av frontlinjen, trodde de at kampen vill være over på ett døgn. Nå har de fortsatt en vanskelig jobb å gjøre. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

– Dreper for å skremme andre

De siste sivile som kom over frontlinjen, krysset for to dager siden, skriver AFP.

Amerikanerne støtter militsen med blant annet tung våpenkraft og angrepsfly. Talsmannen for de amerikanske styrkene sier IS nå bruker skremselstaktikk.

– Sivile som har greid å rømme forteller at IS bruker dem som levende skjold, sier den amerikanske talsmannen Sean Ryan til AFP.

– De sier at IS dreper uskyldige sivile for å skremme de andre fra å forsøke å komme seg unna, fortsetter Ryan.

DE SISTE SOM KOM UT: I de to siste dagene har det ikke krysset noen sivile over frontlinjen. Disse familiemedlemmene til IS-krigere var blant de siste. Foto: FADEL SENNA / AFP

Familiemedlemmer

I gruppene av sivile som har forlatt området, er det mange familiemedlemmer til IS-krigere. Det er ikke klart om andre familiemedlemmer har bestemt seg for å være igjen i området frivillig. SDF sier at det blant de sivile også var IS-krigere som forsøkte å unnslippe.

AP skriver at det kan befinne seg høytstående ledere blant de gjenværende ekstremistene, og at de kan ha tatt gisler. Onsdag sa SDF at det for det meste var fremmedkrigere igjen i området.

– De er profesjonelle. De har mye erfaring fra flere kriger, sa talsmann Bali.

KALIFATET ER KNUST: Bildet er fra IS-hovedstaden Raqqa i 2014. Den ekstreme organisasjonen kontrollerte da store områder i Syria og Irak. Alt dette er nå tatt fra dem, men de er fortsatt farlige. Foto: STRINGER / Reuters

Advarer om framtiden

Selv om den aller siste biten av det en gang så store «Kalifatet» nå står for fall, så betyr det ikke at faren fra IS nødvendigvis er over. I løpet av den siste tiden har det vært flere terrorangrep i Syria. SDF sier disse angrepene er gjennomført av såkalte «sovende IS-celler».

Fredag sa sjefen for US Central Command, general General Joseph Votel, at slutten på kalifatet vil føre til et mer spredd IS, som er vanskelig å oppdage, og som vil føre geriljakrig.

I går advarte vår egen statsminister Erna Solberg om at IS fortsatt vil være farlig i framtiden.

– Man må huske at IS også blander seg med lokalbefolkningen. De har massevis av folk og mennesker som er deres, og som er i stand til å gjøre handlinger, sa Solberg.