Spekulasjoner om sensur har rast siden nyheten ble kjent. Mektige Microsoft skylder på menneskelig svikt.

Kina har sørget for at ingen kan se det ikoniske bildet på kinesisk nett.

I går fikk heller ingen utenfor Kina treff på bilder eller video «stridsvognmannen» hos nettgiganten Microsoft.

Reuters skriver at internettbrukere i USA, Storbritannia, Tyskland og Singapore rapporterte inn feilmeldingen de fikk hos søkemotoren Bing.

– Det er ingen resultater for stridsvognmannen, stod det i meldingen brukere har spredt på sosiale medier.

Twittermelding fra Shane Huntley, som jobber hos Google. Her vises skjermbilde av konkurrenten Bings søkemotor i går. Foto: @ShaneHuntley / Twitter Foto: @ShaneHuntley / Twitter

Noen timer etter at Microsoft hadde anerkjent feilen, returnerte søk etter «tank man» bilder fra andre steder i verden, men ikke Kina.

4. juni 1989 angrep den kinesiske hæren demonstrantene på Tiananmen-plassen i Kinas hovedstad. I ukevis hadde folk protestert mot partistyret på plassen, som også kalles den himmelske fredsplass.

Mannen foran stridsvognene i 1989 ble et symbol på studentopprøret og frihetskampen.

Hvem mannen er, eller hva som har skjedd med ham, er fortsatt ikke kjent.

Alene tok han skrittet da rekken med stridsvogner kom kjørende ned en av hovedgatene i Beijing. Bestemt flyttet han seg etter da den første stridsvognen forsøkte å svinge unna, for å passere ham.

I et par minutter pågikk stillingskrigen mellom mannen og stridsvognen. Til slutt blir han dratt til side.

Kina har aktivt slått ned på bilder av demokratiaktivister. Den største søkemotoren i landet, Baidu, viser ingen slike bilder på grunn av statlig sensur.

David Greene hos den ideelle organisasjonen Electronic Frontier Foundation sier til Reuters at det er umulig å moderere innhold perfekt og at «ekstreme feil» gjøres hele tida.

Men han mener også at en mer dyster forklaring kan ligge bak.

– I verste fall var dette målbevisst undertrykkelse etter anmodning fra en mektig stat, sier Greene.

David Greene hos Electronic Frontier Foundation frykter Microsoft er utsatt for press og sensur. Foto: eff.org Foto: eff.org

Sjefen for Human Rights Watch, Kenneth Roth, skriver på Twitter at han ikke tror på Microsoft når de hevder det var en utilsiktet feil.

Twittermelding fra @KenRoth 4. juni 2021 Foto: @KenRoth / Twitter Foto: @KenRoth / Twitter

En talsmann for Microsoft sier at nyhetsbyrået AFP at de arbeider med å løse feilen.

Talsmannen kaller det en menneskelig svikt at bildet ikke dukket opp på årsdagen for markeringen.

Søk etter «tank man», eller stridsvognmannen, hos rivalen Google ga brukerne flere treff. Google er ikke mulig å bruke i Kina.

Se dokumentar om studentopprøret i NRK TV: