Hundrevis trosset forbud mot Tiananmen-markering i Hongkong

Demokratiaktivister og tilskuere merker seg at ytringsfriheten er stadig mindre i det tidligere britiske territoriet.

Etter innføringen av den nye sikkerhetsloven i fjor har flere aktivister blitt fengslet. Det har også kommet flere forbud mot politiske markeringer. Det gjelder blant annet minneseremoniene for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing, 4. juni 1989.

Likevel møtte flere hundre opp for å minnes de som mistet livet da kinesiske myndigheter slo ned en studentprotest i Beijing med hard hånd i 1989.

Også her i Norge møtte noen titalls representanter for blant annet Den norske Tibet-komitéen, Hongkong-komitéen og Uighur-komitéen opp foran den kinesiske ambassaden.

Demonstrantene formet en ring rundt Victoria Park. Foto: Kin Cheung / AP

Demonstranter på rekke

Deltakerne fredag strømmet arrangementet i sosiale medier, og bildene viste utkanten av Victoria Park, som er byens største. Der sto demonstranter på rekke og lyste med lommelykter eller smarttelefoner.

Noen var kledd i svart, med gule munnbind eller plagg. Det er farger som gjerne brukes av demokratiaktivister i byen.

Å delta på minnemarkeringene kan straffes med opptil fem år i fengsel etter en lovendring i Hongkong i mai. Her ser man politiet lede de oppmøtte vekk fra sentrumsområdet ved Victoria Park. Foto: Isaac Lawrence / AFP

Politifolk sto samlet for å hindre demonstrantene i å ta seg inn i parken, men bildene viste at deltakerne i minnestunden stilte seg opp i en ordnet rekke langs utkanten.

Chow Hang-tung er nestleder for Hongkong-alliansen, som pleier å organisere de årlige markeringene i Victoria Park. Foto: Vincent Yu / AP

I løpet av kvelden opplyste politiet at flere var blitt bøtelagt og at minst seks var pågrepet for å bryte forsamlingsforbudet og andre forhold.

Blant dem var Chow Hang-tung, en av få aktivister som inntil da ikke var fengslet eller i eksil.

Rundt 7.000 politifolk var utstasjonert i Hongkong gjennom fredag for å slå ned forsøk på minnemarkeringer. Tidligere år har tusenvis møtt opp for å markere massakren.

Flere hundre, kanskje flere tusen demonstranter ble drept av de militære styrkene som tok tilbake kontrollen over Tiananmen i 1989. Foto: Jeff Widener / AP

Nekter debatt

Det var 4. juni 1989 at det kinesiske militæret grep brutalt inn mot demonstrasjoner for demokrati og menneskerettigheter på Den himmelske freds plass i Beijing. Det nøyaktige antallet døde er fortsatt ikke kjent. Flere tusen ble skadd eller pågrepet.

Kommunistpartiet i Kina har aldri tillatt offentlige markeringer til minne om hendelsen. Også i Beijing var det derfor økt sikkerhet fredag.

Kinesiske myndigheter har kvalt all debatt om hendelsen på fastlandet siden det skjedde. I det siste har innsatsen også blitt rettet mot Hongkong.

4. juni-museet til minne om massakren ble stengt denne uken. Politiet har også advart folk mot å delta på markeringer.

Dette er andre år på rad at arrangementet i Victoria Park er blitt forbudt med henvisning til koronarestriksjoner. Det til tross for at det ikke har vært lokale smittetilfeller på seks uker.

Titusenvis av mennesker pleide å samle seg i Victoria Park ved de tidligere Tiananmen-markeringene i Hongkong. Her ser man parken 4. juni 2015. Foto: Dale De La Rey / AFP

Familier krever rettferdighet

Ofrenes familier krever fortsatt at myndighetene erkjenner sannheten rundt massakren. I et åpent brev offentliggjort fredag krever de sannhet, kompensasjon og ansvarlighet.

– Uten selvbeherskelse eller skrupler skjøt de og kjørte over ubevæpnede studenter og innbyggere og ødela til og med likene for å dekke over forbrytelsene, skriver familiene og organisasjonen Tiananmens mødre i det åpne brevet.

– Kinesiske myndigheters respons på «den politiske uroen» i 1989 var korrekt, gjentok en talsperson for myndighetene torsdag.