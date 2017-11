Den gamle mannen er borte - Zimbabwe i festrus

Soldatane er dei mest populære menneska i heile Zimbabwe i dag. Og mest populær er hærsjefen, Constantino Chiwenga. Det var han som sette i verk kuppet, som førde til at 93 år gamle Robert Mugabe i dag endeleg steig ned frå presidenttrona .

Der har den gamle revolusjonshelten sete trygt i over 30 år, trass i folkeleg motstand og ein stadig sterkare opposisjon.

– Ingen tradisjon for feiring

Soldatane er dei mest populære i gatene i Harare i kveld. Hæren for hovudæra for at Mugabe no har gått av. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

No er dette gløymt. I kveld dansar og festar innbyggjarane på kvart gatekryss i Harare. Dei samlar seg ikkje på ein stad, slik det er vanleg mange andre stader når noko skal feirast, dei har spreidd seg godt utover heile hovudstaden.

– Vi samlar oss ikkje på ein spesiell stad, det kjem av at vi ikkje har nokon tradisjon for å feire, seier ein mann vi snakkar med.

Bilar køyrer fram og tilbake, det blir tuta i hornet, folk heng ut av vindauga, jublar og viftar med flagg. På gatehjørna ser vi folk som omfamnar soldatar. Soldatane skålar med dei forbipasserande og syng soldatsongen «Når soldatane regjerer».

– Grace Mugabe stal frå meg

Ei av dei mange feirande er Eunice. Ho fortel oss at det viktigaste for henne er å feire at Grace Mugabe ikkje lenger har ein maktposisjon i landet.

– Grace Mugabe stal frå meg, seier Eunice. No er ho glad for at presidentfrua ikkje lenger har noko makt i landet. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Eg eigde ein del av ei gullgruve, men Grace Mugabe stal det frå meg. Eg har vore over 20 gonger i regjeringsbygningen for å prøve å få aksjane mine tilbake, men utan resultat. No håper eg på rettferd, seier ho.

Det er mykje glede i gatene i Harare i kveld Foto: Jekesai Njikizana / AFP

Det er vanskeleg å seie kor mange som er ute i gatene i Harare i kveld, men det er mange. Vi høyrer fleire hundre tusen, men det er vanskeleg å seie sidan folk er spreidde over eit så stort område.

Stemninga er euforisk.

Robert Mugabe: Presidenten som klamret seg til makten

– Håper på eit nytt Zimbabwe

Vi ser menn som dansar breikdans, kvinner som syng og born med tårer i auga.

Tinsashe Ohakanetsa er berre 18 år gammal, men har fått ny tru på framtida til heimlandet.

– Eg er så lukkeleg for at Mugabe er borte. No håper eg på eit nytt Zimbabwe som blir styrt av folket, seier han.