De siste sekundene i Himalaya

Filmen viser hvordan klatrerne forsiktig beveger seg opp mot fjelltoppen. Værforholdene er gode. De åtte klatrerne har en sikkerhetsline mellom seg.

Opptaket er tatt mens gruppen er på vei til Nanda Devi i Himalaya. Dette fjellet ligger i den indiske delen av Himalaya og er landets nest høyeste fjell med sine 7816 meter.

Klatregruppen skulle komme seg opp til østtoppen som er noe lavere. Den skal ikke tidligere ha blitt besteget.

De åtte klatrerne startet på turen 13. mai. Den 26. mai, kom det siste livstegnet.

Fire av de døde klatrerne er hentet ned av redningsmannskaper. Foto: HANDOUT / AFP

Det ble raskt satt inn letemannskaper og de fant kameraet i snøen noen dager senere. Samtidig ble også sju av klatrerne lokalisert. De var alle døde. En er fortsatt savnet.

Ifølge BBC bestod klatregruppen av åtte personer. Ekspedisjonen ble ledet av den britiske fjellguiden Martin Moran.

Martin Moran var en rutinert og kjent klatrer i Storbritannia. Han har tidligere vært på flere ekspedisjoner i Himalaya. Han er fortsatt savnet.

Sammen med ham var John McLaren, Rupert Whewell og Richard Payne fra Storbritannia. Anthony Sudekum og Ronald Beimel var amerikanere. Ruth McCance kom fra Australia. Indiske Chetan Pandey var med som guide.

En talsperson for letemannskapene fortalte at de åtte klatrerne kan ha utløst et snøskred. De vil nå bruke opptaket for å analysere hva som gikk galt i forkant av ulykken.

Klatregruppen avbildet like før de startet turen mot Nanda Devi.

På opptaket som er offentliggjort vises ikke dødstidspunktet. Det er heller ikke mulig å se at klatrerne blir tatt av snøskredet.

