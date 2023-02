Familien til Thorunn Johannesdottir fra Vinterbro utenfor Oslo ble rammet hardt av flykaoset på den tyske flyplassen i Frankfurt onsdag.

Familien som består av to voksne og fire barn i alderen 2 til 16 år, er på vei til Mexico.

Reisen som skulle ta rundt 18 timer, blir på minst 36. Og de må innom Sør-Amerika.

GRAVEUHELL: Dataproblemene begynte da fire av Deutsche Telekoms datakabler ble ødelagt under graving i forbindelse med jernbaneutbygging ved flyplassen i Frankfurt-am-Main onsdag morgen. Foto: TIMM REICHERT / Reuters

Reiv over datakabler

Både billettbestillinger, innsjekking og ombordstigning gikk helt i stå for Lufthansa etter at datakabler ble revet over i forbindelse med graving.

På flyplassen som er en av Europas travleste, ble over 200 flyvninger innstilt. Det ga ringvirkninger verden rundt.

Onsdag kveld var feilen rettet. Flytrafikken er kommet i gang igjen, men det er fortsatt store forsinkelser.

FORSINKET: To av barna og pappa Christopher Israel Millán Calderón er endelig ombord i flyet til Brasil. Foto: Privat

Ble tilbudt godteri, men ingen info

Også avganger til og fra Norge ble rammet av datafeilen.

Familien til Thorunn Johannesdottir møtte opp på Gardermoen like etter klokka 06 onsdag morgen. Etter å ha vært ut og inn av Lufthansa-flyet to ganger, kom de endelig av gårde ved 12-tida.

Da familien landet i Frankfurt, mange timer forsinket, ble de møtte av et informasjonsvakuum.

– På flyplassen var alle skranker stengt da vi kom. Flyplassen var stappfull. Ingen visste noe. Vi ble møtte med traller med vannflasker og godterier, men ingen informasjon om hva som skjedde, forteller hun.

Til slutt ga de opp, og forlot terminalen.

– Utenfor møtte vi heldigvis noen journalister som hjelp oss å få kontakt med kundeservice.

18 timers «omvei» via Brasil

Tilbudet fra Lufthansa var fire dagers venting på nytt fly til Mexico. Det avviste de. Løsningen ble i stedet at de booket inn på et fly til Brasil, og videre derfra med Aeroméxico.

Etter å ha vært på reise siden klokka 6 onsdag morgen, kom familien seg på flyet til São Paulo rett før klokka 22. Den turen tar 10 timer. Så er det fire timer med venting, før siste strekning på seks timer fra til Mexico City venter.

Etter planen skal de komme fra i 18-tiden norsk tid torsdag – etter å ha vært på reise i 36 timer.

– Vi er ganske tålmodige, men dette har vært en prøvelse. Mangelen på informasjon har vært det verste, sier Johannesdottir.

Nå venter 2,5 uker i Mexico. Der skal de møte besteforeldre for første gang siden før pandemien. For yngstemann blir det første møte med farfar og farmor.

SMEKKFULLT: Flypassasjerer i kø i Terminal 1 i Frankfurt onsdag. Foto: Arne Dedert / AP

Kaos verden rundt

Den norske familiens historie skal ikke være unik. I alt ble rundt 230 Lufthansa-flyvninger rammet av gravetabben.

Før flytrafikken kom i gang igjen, var avgangshallene smekkfulle. Flyplassen måtte avvise landinger for å unngå ytterligere kaos og trengsel.

Svikten rammet alle Lufthansas datterselskaper; Germanwings, Eurowings, Lufthansa Regional og Lufthansa City Line.

Over 200 flyvninger ble kansellert onsdag. Her venter flere fly på bakken i Frankfurt. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Streik på sju flyplasser fredag – hundrevis av fly innstilles

Fredag blir det nye problemer for tysk luftfart. Da blir sju flyplasser rammet av streik.

Det ventes nytt kaos når arbeidstakerorganisasjonen Verdi tar ut bakkemannskap og sikkerhetspersonell i streik ved flyplassene i Frankfurt, München Bremen, Dortmund, Hamburg, Hannover og Stuttgart.

De krever høyere lønn og viser til økte levekostnader.

Streiken rammer samme dag som den internasjonale sikkerhetskonferansen i München starter.

Det blir gjort unntak for privatfly som frakter internasjonale ledere som skal på konferansen, opplyser flyplassen i en uttalelse som nyhetsbyrået AFP gjengir.

Mange ventet i usikkerhet i avgangshallene mens feilsøkingen pågikk. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Passasjerene har rettigheter

Passasjerene som blir rammet av kanselleringer og forsinkelser blir rådet til å kontakte flyselskapets kundeservice.

– Flyselskapet har ansvar for å få sine passasjerer fra avreisested til destinasjon, sier Sigmund Clementz, som er kommunikasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring, til NRK.

– Ta derfor kontakt med flyselskapet først for å avklare hva du har krav på som reisende i en slik situasjon, sier han, og henviser til Forbrukerrådets informasjonsside.