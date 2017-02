Danskene røyker og drikker mest i Norden

Forskere fra de fem nordiske landene står bak den årlige undersøkelsen om kosthold og andre vaner og uvaner blant oss og våre naboer.

Hver femte voksen – i denne sammenhengen personer mellom 8 og 65 år – i Norden røyker. Hver sjuende røyker daglig.

Danmark troner øverst på listen over daglige røykere med en andel på 21 prosent. I resten av Norden ligger andelen mellom 9 og 18 prosent.

Også i alkoholinntak ligger danskene et hestehode foran oss andre, i hvert fall når det kommer til frekvens.

Gjennomsnittsdansken nyter alkohol 2,5 ganger i uken. De øvrige nordiske landene ligger på mellom 1,2 og 1,6 ganger i uken.

– Danmark går på en smell med alkohol og tobakk, som er blant de viktigste årsakene til reduksjon i antall friske leveår og lavere forventet levealder, sier seniorforsker Sisse Fagt i det danske mattilsynet.

Danske kvinner kan se fram til et kortere liv enn samtlige av sine nordiske medsøstre. De danskene mennene havner nest nederst på listen over forventet levealder.

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 som ble publisert for et par uker siden, viste at alkolholsalget ved vinmonopol, og i dagligvare- og utelivsbransjen i Norge har gått ned fra 6,8 liter ren akohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015. I Danmark var omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger.