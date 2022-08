– Vårt mål er å sikre at jentene, som ikke har de samme rettigheter som oss andre, får slike.

Det sier Christina Krzyrosiak Hansen. Hun er leder for det danske regjeringsutvalget og sosialdemokratisk ordfører i Holbæk Kommune.

– Hvis man er i tvil om det finnes et problem her, bør man besøke en skole i Danmark og snakke med noen av jentene det handler om, tilføyer hun.

Ifølge utvalget bør det bli forbudt å ha på seg hijab på danske barne- og ungdoms-skoler.

Komissionen for den glemte kvindekamp er nedsatt av den danske regjeringen. De skal komme med forslag til hvordan man unngår sosial kontroll i innvandrermiljøene.

Den danske regjeringen har nedsatt et utvalg som skal øke likestillingen blant innvandrerkvinner. Foto: Pelle Rink / AP

Obligatorisk kristendomsfag

Utvalget kommer med en liste med anbefalinger.

I tillegg til hijabforbudet er det foreslått å endre kristendomsfaget i skolen. I dag er det mulig søke fritak fra faget. Utvalget vil endre faget, slik at det ikke blir mulig å søke seg vekk fra det.

De ønsker også lage kurs i dansk barneoppdragelse for innvandrerforeldre og skjerpe kontrollen over muslimske friskoler.

Hijabforbudet skal gjelde også på muslimske privatskoler.

Danske skoleelever skal ikke kunne bruke hijab i tillegg skal kristendomsundervisning gjøres obligatorisk på skolen. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP

– Diskriminering av religion

Det er ikke første gang at politikere i det danske Folketinget har ønsket å innføre forbud mot barnehijab.

Dansk Folkeparti foreslo i 2018 å innføre et forbud mot alle religiøse symboler på skolen. Et forbud mot hijab var en valgkampsak for partiet Nye Borgerlige i 2019.

Men lovforslaget som dette utvalget kommer med nå, kommer til å være vanskelig å innføre.

– Man kan ikke gripe inn kun overfor ett religiøst symbol. Det vil være diskriminering av en religion, sier professor forfatningsrett ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter til Danmarks Radio.

– Man kan ikke gripe inn kun overfor ett religiøst symbol. Det vil være diskriminering av en religion, sier professor forfatningsrett ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter til Danmarks Radio. Foto: Københavns Universitet

Han forklarer at religionsfriheten er beskyttet av både den danske grunnloven og av menneskerettighetene.

– Hvis man overhodet skal innføre en slik lov, må man kunne argumentere for at hijab er helt annerledes enn alle andre religiøse symboler. At det er kvinneundertrykkende, sier jusprofessoren.

Denne kvinnen sluttet å gå med hijab på skolen da det ble forbudt i Frankrike i 2004. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Franske jenter droppet skolen

Flere land har et forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka. Danmark er ett av dem.

I Norge ble nikab forbudt på skoler og universitetet i 2018. Dette forslaget var kontroversielt da det ble innført, men siden har det vært stille. Det er ifølge Islamsk Råd i underkant av 100 kvinner som bruker det ansiktsdekkende plagget her til lands.

Nasjonale hijabforbud er mye sjeldnere. Her står Frankrike foreløpig alene.

Frankrike er en sekulær stat. Det vil si at ingen religiøse symboler er tillatt på offentlige institusjoner. Siden 2004 er det forbudt å ha på seg hijab, jødisk kippa og synlige kors på offentlige franske skoler. Forbudet gjelder både lærere og elever.

Den norske fotomodellen Rawdah har engasjert mot de franske anti-hijabforskriftene Foto: privat

Det er ikke klare tegn på at det franske lovforslaget førte til mindre sosial kontroll av muslimske kvinner.

En undersøkelse viser at mellom 10 og 15 prosent av jentene som hadde på seg hijab sluttet å gå på skolen, sier lektor i religionssosiologi på Københavns Universitet Bjørn Arly:

– Det er det som er faren. I Danmark har vi skoleplikt, men dette forslaget kan skyve de mest utsatte barna ut av skolen. At foreldrene begynner med hjemmeskole, sier Arly til Danmarks Radio.

Den danske integrasjonsminister Kaare Dybvad Beck (Sosialdemokratene) har ikke villet kommentere hva regjeringen vil gjøre med utvalgets anbefalinger.