Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kan jeg se ditt koronapass?

Dette spørsmålet har de fleste dansker og besøkende i Danmark fått mange ganger det siste halve året. Koronapasset, etter koronasertifikatet, som vi kaller det i Norge, har vært en meget viktig brikke i den danske koronahåndteringen.

Alt fra et frisørbesøk til en tur i teateret eller på bar og restaurant har innebåret at folk har måttet bevise at de enten er vaksinert, har gjennomgått sykdom eller nylig var testet negativt for covid-19.

GAMMELTORV: Unge københavnere nyter siste rest av sommer ved Caritasbrønden på Gammeltorv Foto: Stig Jaarvik / NRK

Men nå er dette og de aller fleste smitteverntiltakene borte fra det danske samfunnet. Til glede – og litt engstelse – blant danskene vi møtte på Strøget i København.

– Jeg synes vi godt kunne beholdt koronapasset, for det gir jo en sikkerhet, sier Lena Schleem som er på bytur med venninnen Frederikke Dalgaard. De understreker at de begge er vaksinert og at det derfor ikke var noe problem å vise frem koronapasset hvis de ville på restaurant eller på kino.

De frykter en smitteøkning når restriksjonene nå forsvinner.

– Selvfølgelig er det en risiko for det, men jeg er glad for at andelen som har vaksinert seg er så høy som den er, sier Dalgaard.

Peker på vaksinen

VAKSINERING: Den danske helseministeren skriver at vaksinen er hovedårsaken til at Danmark nå kan fjerne koronarestriksjonene. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters/NTB

Den danske helseministeren Magnus Heunicke skriver i en e-post til NRK at det er det er flere grunner til at Danmark nå sier farvel til de fleste koronarestriksjonene, men at én ting skiller seg ut.

– Vi har klart å bygge opp en beredskap i smitteutsatte områder av samfunnet. Det omfattende testregimet vårt, rask utrulling av vaksinen, smittesporing og vår modell for lokale nedstengninger når smitten har økt, er grunnen til at vi lykkes, skriver han.

Heunicke peker også på at Danmark, som Norge, har sekvensert en stor andel av de positive prøvene, for tidlig å kunne avdekke om det er nye mutasjoner eller varianter i omløp

– Men hovedgrunnen til at vi kan ta dette viktige steget i dag er at epidemien er under kontroll takket være våre rekordhøye vaksinetall.

Regjeringen kapret blant annet over én million overskuddsdoser fra Romania.



Og i Danmark er nå tre av fire innbyggere fullvaksinert, og kanskje enda viktigere, sett i lys av at smitten spres i størst grad blant de unge: Nær halvparten av danske barn i alderen 12–15 år er fullvaksinerte.

VAKSINEREKORD: Nesten 4,3 millioner dansker er fullvaksinert. Det har ført til at Danmark er blant landene i verden med høyest andel fullvaksinerte. Her blir en mann vaksinert i den nordjyske byen Frederikshavn. Foto: Henning Bagger / AP

I Norge har helsemyndighetene ennå ikke besluttet om 12-15-åringer skal få to doser.

I den siste rapporten fra Statens Serum Institut (SSI), som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge, anslås R-tallet i Danmark nå å være 0,7. Noe som betyr at smittetrenden er tydelig synkende.

Da Danmark virkelig startet gjenåpningen i sommer ble det en betydelig smitteøkning på kort tid i juli, omtrent lik den man nå ser i Norge. Men etter noen uker flatet kurven ut og så langt i høst har det vært en markant synkende smittetrend, selv uten noen form for innstramning i tiltakene.

TEST: Testing var en viktig del av den danske strategien for å kontrollere koronaviruset, med opp mot 100.000 tester om dagen. Nå er vaksinene imidlertid mye av forklaringen helsemyndighetene gir på at smitten har gått ned. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Fjernet, men ikke borte

At koronarestriksjonene i all hovedsak er borte, betyr likevel ikke at viruset har forsvunnet. Og det er danske helsemyndigheter veldig tydelige på. Fortsatt vil det være noen innreiserestriksjoner. Sykdomsutbrudd skal smittespores som før, og det kan innføres besøksrestriksjoner i institusjoner.

Man må også bruke munnbind på flyplasser og på fly, selv innenriks i Danmark, fordi disse følger internasjonale regler.

FORTSETTER: Niels Sandø i Sundhedsstyrelsen vil fortsatt holde koronaviruset under kontroll. Foto: NRK

Den danske Sundhedsstyrelsen, som tilsvarer Helsedirektoratet i Norge har også lansert en kampanje for å minne folk på om de basale smittevernrådene. Vaske hender og være hjemme når man er syk – i korte trekk.

– Vi vil unngå utbrudd av alvorlig sykdom, så vi fortsetter med epidemikontrollen, også på lengre sikt og også når det nå blir høst og vinter, sier Niels Sandø som er enhetssjef for forebygging ved Sundhedsstyrelsen.

RO(LIG): Danskene kan fra fredag leve i et samfunn nærmest fritt for koronatiltak. Men blir påminnet de grunnleggende smittevernrådene av helsemyndighetene. Her nyter noen fredagen i en robåt på Slotsholmskanalen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Frykter ikke ny nedstenging

Helseministeren tør likevel ikke love at det kan bli innført restriksjoner igjen, dersom smittesituasjonen skulle endre seg betydelig.

– Selv om vi er på et godt sted akkurat nå, så er vi ikke ferdig med pandemien. Regjeringen vil ikke nøle dersom smitten truer kritiske funksjoner i samfunnet. Det er forventet at flere vil bli smittet og syke når vi nærmer oss vintersesongen. Men vi ser nå at infeksjonen i hovedsak sprer seg blant uvaksinerte, sier Heunicke.

Tilbake på Strøget treffer vi to voksne damer som er klare for å ta i et nytt tak, dersom det skulle bli behov for det.

– Vi lærer jo å leve med mye, har jeg innsett, sier Birgitte Lærke som er på handletur med venninnen Annette Cornet

HANDLETUR: De savner ikke munnbindet når de går på shopping, men venninnene håper folk blir bedre på smittevern uansett i fremtiden Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det har vært nødvendig, det man har gjort, legger hun til.

De håper begge to at folks holdninger til hygiene uansett er endret etter pandemien.

– Jeg tror det er veldig bra hvis vi fortsetter å bruke håndsprit, så får vi kanskje heller ikke så mye forkjølelse og influensa når vinteren kommer, sier Cornet, før venninnen konkluderer for dem begge:

– Men så lenge smittetallene ser ut som de gjør, at de går nedover, så synes jeg det er okay at vi åpner opp.

DANSK HVERDAG: Fredag er hverdagen i all hovedsak tilbake til slik den var før pandemien kom til landet i mars 2020. Foto: Stig Jaarvik / NRK