FHI skal teste alle positive koronatester i Oslo for mutert virus

– Det er viktig å få helgenomsekvensert mer fra Oslo nå. Det kommer vi til å gjøre fremover. Fra denne uka har vi etterspurt alle prøver fra Oslo, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til NRK.

Alle positive prøver fra mandag denne uken og en periode fremover skal helgenomsekvenseres eller testes spesifikt for virusvarianten som først ble oppdaget i England.

– Det er for å få bedre oversikt over hvilke virusvarianter som sirkulerer i Oslo. I tillegg følger vi opp utbruddet i Nordre Follo og smittetrådene ut derfra, sier Vold.

Helgenomsekvensering vil si at man ser etter virusets genetiske kode for å undersøke hvordan den er bygget opp. En endring i denne koden, kan tyde på en mutasjon.

Kommer Johansen i møte

Folkehelseinstituttet har fått kritikk for at det har gått sakte med den mer utvidede testingen for mutert virus.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sa til NRK tidligere denne uka at han krever at alle positive prøver fra Oslo blir analysert.

– Her må man bruke full kapasitet, og dette må vi bare vite. Om det er FHI, eller de private, universitetssykehusene. Dette må vi bare vite. Alle prøver som nå blir sendt inn må raskt analyseres for å kartlegge om det muterte viruset befinner seg i hovedstaden, sier Johansen.

Nå kommer altså FHI ham i møte.

– Dette er gode nyheter. Jeg er glad regjeringen og FHI har lyttet til oss, og at prøvene i Oslo nå blir analysert, sier byrådslederen til NRK torsdag kveld.

– Dessuten har vi fått på plass strengere grensekontroll inn til Norge. Det er veldig gledelig. Det viktige nå fremover blir å få fart på vaksineringen.

Tok grep på egen hånd

FHI har inngått samarbeid med Norsk sekvenseringssenter (NSC) ved Ullevål sykehus og Universitetet i Oslo for å gjennomføre den spesielle testingen

Som NRK kunne fortelle mandag, har NSC mulighet til å sekvensere 800 prøver om dagen.

– Vi har spurt om de kan sekvensere 500 prøver i uka for oss og har kapasitet til å ta mer behov, sier Vold.

I tillegg har FHI tatt i bruk en ny analysemetode internt som gjør at de kan analysere mellom 100 og 200 prøver om dagen.

I tillegg har flere andre sykehus her i landet startet helgenomsekvensering på egen hånd.