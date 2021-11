Danmark mot nye koronarestriksjoner: – En liten gruppe har skylden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Stigningen vi ser nå skyldes en liten gruppe som ikke spiller etter de regler en er nødt til å følge under en epidemi, sier den danske statsministeren Mette Frederiksen med henvisning til de uvaksinerte i landet.

– De bærer nå ansvaret for hele det danske samfunnet, legger Fredriksen til.

Danskene har en av de høyeste vaksinedekningene i verden. 87 prosent av alle dansker som har blitt tilbudt vaksine har takket ja.

– Regjeringen står side om side med de knapt 90 prosent som gjør det en skal. Den siste gruppen skal ikke få ødelegge for resten, sa Fredriksen på et pressetreff mandag.

EN NY RUNDE: Danskene er ikke ferdig med sitt Coronapas likevel. Det er politisk enighet om å innføre det igjen. Foto: Signe Goldmann / AFP

Innfører koronapass igjen

Det er politiske flertall for å igjen klassifisere covid-19 som en samfunnskritisk sykdom. Venstre og regjeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale vil stemme for forslaget. Det melder Jyllands Posten.

Folketingets Epidemiudvalg skal behandle saken i dag, tirsdag.

Det åpner for at danskene igjen kan ta i bruk sitt «Coronapas». Et gyldig «Coronapas» må vises fram for å få adgang til barer, restauranter og noen arrangementer. Kravet om Koronapasset, som viser immunitet, vaksinasjon eller negativ test, ble opphevet i september.

Beslutningen om å igjen behandle covid-19 som samfunnskritisk åpner også for at regjeringen kan innføre en rekke tiltak.

TRAGISK UTVIKLING: Selv i samfunn med ubegrenset tilgang til vaksiner stiger nå dødstallene. Polen og Tyskland har nå like mange døde om dagen i absolutte tall. Foto: Financial Times

Ikke bare Danmark

Smitten, innleggelser og dødstall stiger også markant i en rekke av våre andre naboland. Spesielt Tyskland og Polen er hardt rammet. Smittetallene i Tyskland er nå høyere enn på noe annet tidspunkt i pandemien.

På grunn av vaksineringen blir det ikke gjenspeilet i dødstallene. På topp-punktet døde over 800 tyskere om dagen. Nå er det rett over hundre om dagen.

I Russland og Ukraina er bildet annerledes. Vaksinasjonsdekningen er meget lav i de to landene, og smittebølgen får katastrofale konsekvenser.

I både Russland og Ukraina dør det nå langt flere hver dag enn under noe annet tidspunkt gjennom pandemien.

VAKSINEMANGEL: I Russland og Ukraina gjenspeiler dødstallene smittetallene. Det er fordi så få i disse to landene har valgt å vaksinere seg. Foto: Financial Times

Ikke helsvart

I Storbritannia og USA faller antall registrerte smittede. Trenden i USA har vart så lenge at det reflekteres i antall døde om dagen. Storbritannia henger etter. Smittetallet begynte å falle i landet for tre uker siden, og britene kan nå være på kanten av å få færre døde om dagen.

Britiske helsemyndigheter advarer om at det kanskje ikke blir tilfelle. De mener smittenedgangen nå kommer fordi den enorme bølgen som har skylt over de yngre er i ferd med å ebbe ut. Myndighetene er bekymret for at smitten nå kryper over til de eldre, og at det kan føre til at dødstallene kommer til å stige.

– Altfor mange mennesker tror pandemien er over. Det er ikke tilfelle. Dert vil komme noen harde måneder nå i vinter, advarer vise-helsesjef i England, Jonathan Van-Tam.