– Hvis vi lar smitten utvikle seg for hurtig, risikerer vi å miste kontrollen. Derfor vil vi i dag innføre nye restriksjoner.

Det opplyste Danmarks statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i en pressekonferanse fredag kveld.

Bakgrunnen for tiltakene er at Statens Serum Institut (SSI) har registrert at 859 personer i Danmark har fått påvist korona i Danmark det siste døgnet. Det er det høyeste antall registrerte på ett døgn så langt i pandemien.

Her er de nye restriksjonene i Danmark:

Alle restriksjoner som allerede er innført videreføres frem til 2. januar. Blant annet oppfordringen om å jobbe hjemme hvis mulig, og at barer og restauranter stenger klokken 22.

Kravet om munnbind utvides. Det skal bæres i innendørs lokaler der det er offentlig tilgang. Dette gjelder fra 29. oktober.

Alt salg av alkohol forbys fra mandag etter klokken 22.

Restriksjoner i forhold til arbeidstakere fra utlandet., og intensivert grensekontroll.

Forsamlingsforbudet senkes til 10 personer de neste fire ukene.

Myndighetene ber om at befolkningen begrenser antall personer de pleier omgang med privat til 10 personer samlet utenom familie og arbeidskolleger de neste fire ukene.

– Utover de man bor sammen med, jobber sammen med og har fritidsaktiviteter, bør man ikke pleie omgang med mer enn 10 personer totalt, sa Frederiksen før hun avsluttet:

– Jeg vet godt at dette ikke er lett. Jeg merker selv trettheten, men vi skal gjennom. Vi kan ikke velge å gi opp.