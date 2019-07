CNN skriver at Assange manipulerte presidentvalget i USA fra Ecuadors ambassade

Dokumenter CNN har fått tilgang til, viser at Assange skal ha møtt russiske hackere inne i ambassaden, og ha bygget opp ambassaden til å bli en kommandosentral for å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Her skal Assange blant annet ha fått kraftig utstyr for å gjennomføre overføringer av mye data, kun uker før Wikileaks mottok informasjon som var innhentet av russiske hackere.

Opplysningene kommer fram gjennom flere hundre overvåkingsrapporter som et spansk sikkerhetsselskap har laget på oppdrag fra Ecuadors regjering.

I rapportene skriver sikkerhetsselskapet at «det er ikke tvil om at det finnes bevis» for at Assange har hatt kontakt med russiske etterretningsbyråer.

Julian Assange (med svart håndkle over hodet) fraktes bort fra Ecuadors ambassade i London etter å ha blitt pågrepet 11. april i år. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

75 besøk på en måned

Ifølge rapporten hadde Assange i løpet av juni 2016 minst 75 møter inne på ambassaden.

Han møtte blant annet flere russiske statsborgere og en hacker som senere er blitt nevnt i Mueller-rapporten.

Ifølge besøksloggen hadde han i juni 2016 minst sju møter med russere og andre med tilknytning til Kreml.

Skal ha hatt egen liste

CNN skriver at Assange hadde en egen liste over folk som kunne gå inn i ambassaden uten å vise ID eller bli sjekket av sikkerhetsvakter.

Han skal også ha hatt mulighet til å fjerne navn fra ambassadens besøkslogg.

Ifølge rapporten skal Assange ved noen anledninger ha hatt besøk på dametoalettet på ambassaden for å unngå å bli filmet av overvåkningskameraer.

Ville at Trumps skulle vinne

Det er tidligere avslørt at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske valget med mål om at Donald Trump skulle vinne over sin motkandidat Hillary Clinton.

At Wikileaks hjalp russerne med å påvirke det amerikanske valget, ble også omtalt i spesialetterforsker Robert Muellers rapport som kom tidligere i år.

Assange har hele tiden nektet for å ha samarbeidet med russerne. Han har også holdt fast ved at kilden til Clinton-e-postene de publiserte i forkant av valget, ikke var Russlands regjering eller noe statlig organ.

Wikileaks har ikke besvart CNNs henvendelse om å kommentere påstandene, mens Assanges advokater har avvist å gi kommentar.

Over seks år i ambassaden

Assange søkte i 2012 tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå å bli utlevert til Sverige, der han var mistenkt for seksuelle overgrep.

Han ble pågrepet tidligere i år da Ecuador trakk tilbake beskyttelsen, og er nå fengslet i 50 uker for å ha brutt kausjonsbetingelsene.

USA har begjært ham utlevert.