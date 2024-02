Inne i Royal Courts of Justice i London kjemper Julian Assanges jurister tirsdag for det de mener er den globale ytringsfriheten, for pressefriheten, og for 52-åringens liv.

Amerikansk påtalemyndighet har krevd Julian Assange utlevert fra Storbritannia til USA, der han er tiltalt for spionasje og risikerer 175 års fengselsstraff.

Den britiske regjeringen har i utgangspunktet godkjent utleveringen, men hovedpersonen selv ønsker at britisk høyesterett skal vurdere saken.

Det er denne anken dagens rettshøring skal ta stilling til.

Både det australske parlamentet og landets statsminister har krevd ham løslatt. FNs spesialutsending for tortursaker har krevd ham løslatt.

Men britiske og amerikanske myndigheter har så langt ikke latt seg rikke.

Assange er selv ikke til stede i retten. Han fikk tillatelse til å komme, men var ikke frisk, ifølge advokatene hans.

Assanges jurister skal legge frem deres sak tirsdag, USAs jurister onsdag.

NRK følger saken i rettssal nummer fem, som startet kl. halv tolv.

Støttespillerne

Journalist- og menneskerettsorganisasjoner har møtt opp utenfor domstolen. De mener at Assange er en journalist og publisist, og ikke en spion.

Dokumentarskaper Erling Borgen er en av dem, på plass for ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN.

Borgen sier til NRK at han ser på rettssaken som et forsøk på å skremme kritiske journalister, og å stanse avsløringer:

– Dette handler om undersøkende journalistikk rundt forsvarspolitikk og utenrikspolitikk.

– De vil rett slett stanse hans sannheter og avsløringer, sier Borgen.

Dokumentarskaper Erling Borgen mener den norske regjeringen må gjøre mer for å løslate Julian Assange. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Kan det ha noe med at han bevisst eller ubevisst har vært med på å løpe Russlands ærend?

– Jeg ser ikke saken sånn. Han har sittet syv år innesperret i Ecuadors ambassade, og fem år i Englands svar på Guantánamo. Det går ikke an å behandle mennesker på en slik måte.

Assange er beskyldt for å samarbeide med russisk etterretning, ettersom Wikileaks aldri har lekket noe fra Russland.

Fremmøtte demonstranter ber om løslatelse av Julian Assange. Foto: Alberto Pezzali / AP

Anklagen

Den australske redaktøren grunnla nettstedet Wikileaks, som publiserer lekkede dokumenter.

I 2010 offentliggjorde han hemmeligstemplede amerikanske dokumenter som avslørte tortur og drap på sivile.

Blant annet ble over 250.000 diplomatmeldinger eksponert, i tillegg til informasjon om USAs krigføring i Irak, der to Reuters-journalister og flere sivile skal ha blitt drept av amerikanske soldater ved et uhell.

Fakta om prosessen rundt Julian Assange Ekspander/minimer faktaboks I 2010 publiserte Wikileaks store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon og meldeplikt.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

19. november 2019 henla svensk påtalemyndighet voldtektssaken mot Assange, som hele tiden hadde avvist anklagene.

4. januar 2021 avvistet en lavere rettsinstans i Storbritannia å utlevere Julian Assange til USA. Retten fryktet at amerikanske soningsforhold kunne føre til at Assange ville begå selvmord. USA anket saken.

10. desember 2021 vant USA frem i en høyere rettsinstans, som godkjente utlevering. De britiske dommerne hadde fått forsikringer fra USA om at de skal ta hensyn til selvmordsrisikoen.

17. juni 2022: Den britiske regjeringen godkjente utlevering av Julian Assange.

20. og 21. februar 2024: Etter tidligere mislykkede forsøk på å få britisk høyesterett til å behandle anken av utleveringsvedtaket, gjør Assange et siste forsøk. Britisk High Court skal avgjøre om det nå er grunnlag for at britisk høyesterett ser på saken.

Også informasjon om påståtte krigsforbrytelser begått i Afghanistan, fikk stor oppmerksomhet.

Fra 2012 til 2019 fikk han beskyttelse beskyttelse på Ecuadors ambassade i London. Men etter et regjeringsskifte i Ecuador, ble han pågrepet av britisk politi.

I 2019 ble han sendt til det beryktede høyrisikofengselet Belmarsh. Der har han vært i snart fem år, i påvente av en endelig beslutning i britisk rett.

Etter sju år i asyl i Ecuadors ambassade i London, ble Julian Assange pågrepet av britisk politi og satt i fengsel. Foto: Hannah Mckay / Reuters