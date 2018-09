Chemnitz: Høyreradikal politiker i spissen for demonstrasjon

Björn Höcke har siden 2014 representert Alternativ for Tyskland i delstatsforsamlingen i Thüringen. Han er også leder for partiet i delstaten.

AfD er et høyrepopulistisk og sterkt innvandringskritisk parti. Men Höcke gikk lenger.

Björn Höcke og de andre demonstrantene i sørgemarsjen bar hvite roser i Chemnitz i går. Foto: Jens Meyer / AP

Tysklands identitet truet

I mars 2015 publiserte han et politisk manifest, «Erfurt-resolusjonen», der han krever at partiledelsen tar klarere standpunkt.

Höcke mener at AfD skal stille seg i spissen for en motstandsbevegelse mot videre uthuling av Tysklands suverenitet og identitet. Han tar skarp avstand fra de siste årtiers samfunnseksperiment, så som multikulturalisme og likestilling mellom kjønnene.

Kritiserer Holocaustmonument

– Tyskere er det eneste folk i verden som plasserer et skammens monument i hjertet av hovedstaden, sa Höcke i en tale til medlemmer av AfD i Dresden i januar 2017. Uttalelsen refererte til et monument til minne om ofrene for jødeutryddelsen under andre verdenskrig i Berlin.

Monumentet til minne om ofrene for Holocaust i Berlin. Her er det Canadas statsminister, Justin Trudeau, som har lagt ned en krans. 17. februar 2017. Foto: Adrian Wyld / AP

Han beskrev tyskerne «som et brutalt slagent folk» og oppfordret landet til å slutte å gjøre bot for nazistenes forbrytelser.

– Denne latterlige politikken med å akseptere vår fortid forkrøpler oss. Vi trenger en 180 graders snuoperasjon i måten vi minnes på, sa Björn Höcke.

Truet med eksklusjon

Tidligere leder i partiet Alternativ for Tyskland, Frauke Petry. Her under en pressekonferanse i Berling, 25. september 2017. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Dresden-talen førte til kraftige reaksjoner i Tyskland. Det sentrale rådet for jøder i Tyskland uttalte at Höcke «trampet på minnet til seks millioner jødiske Holocaust-ofre». Det skapte også intern uro i partiet, som ble tvunget til å ta stilling.

Daværende leder for Alternativ for Tyskland, Frauke Petry, sa at Höcke var «blitt en belastning», og spørsmålet om eksklusjon ble tatt opp i partiledelsen. Men flertallet i sentralkomitéen bestemte at han kunne få bli.

Foran i toget for sørgende demonstranter

I går hadde han altså tatt turen fra Thüringen til nabodelstaten Sachsen og ledet an i «sørgemarsjen» i Chemnitz, til minne om en 35-årig tysker som ble knivdrept i et masseslagsmål sist helt.

To menn, en syrer og en iraker, er siktet i forbindelse med drapene.

Demonstranter i sørgemarsjen holder opp portretter av tyskere som er drept av innvandrere i Chemnitz i går. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Minst ni personer skadet

Lørdagens demonstrasjon ble arrangert av AfD og den innvandringsfiendtlige gruppa Pegida i fellesskap.

Politiet hevder de gikk inn og arresterte folk for å hindre gateslag mellom folk fra de to demonstrasjonene. Foto: Jens Meyer / AP

Statspolitiet i Sachsen opplyste at en gruppe på rundt 4.500 demonstranter kom sent i gang lørdag og bare kunne bevege seg langsomt på grunn av forstyrrelser fra rundt 3.500 motdemonstranter.

Det oppstod tumulter da de de høyreradikale ble blokkert av motdemonstrantene, og politiet gikk inn og avbrøt sørgemarsjen. Det skjedde i nærheten av den kjente Karl Marx-statuen i sentrum av byen.

LES MER: Ny protestmarsj i Chemnitz

En 20 år gammel afghansk mann ble dessuten angrepet og lettere skadd et annet sted i byen. Politiet sier fire maskerte menn stod bak angrepet.

Falske rykter

Chemnitz er blitt sentrum for den tyske innvandringsdebatten etter knivdrapet forrige helg. Politiet har lagt lokk på detaljene i saken, men rykter som er spredt i sosiale medier har satt sinnene i kok.

Blant annet er det spredt en påstand om at offeret beskyttet en tysk kvinne, noe politiet har tilbakevist.

Her har politiet posisjonert seg med vannkanon mellom sørgemarsjen og motdemonstranter. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

I uken som har gått, har det vært flere demonstrasjoner organisert av ytre høyre-grupper, og det har kommet meldinger om at folk som antas å være utlendinger er blitt angrepet.

Mens den ene siden argumenterer for et flerkulturelt samfunn, argumenterer den andre siden for at ubegrenset innvandring har gjort Tyskland mindre trygt.