Cannabis selges nå lovlig i Canada

Ian Power ble en av de første i Canada som fikk kjøpe lovlig cannabis i byen St. John's natt til onsdag, etter at myndighetene legaliserte cannabis tidligere i år.

– Jeg har drømt om å bli den første personen som fikk kjøpe de første lovlige cannabis-grammene i Canada, og slik ble det, sa Power til kanadiske CBC News.

Mange stod i kø

Han var en av mange som stod i kø utenfor butikken «Tweed» i byen St. John's, som åpnet dørene sine ved midnatt. Ingen har noen gang tidligere fått en kvittering for å ha kjøpt noen gram cannabis.

Bruce Linton, som skrev ut kvitteringen, har vært talsmann for cannabisbrukere og pasienter i flere år, og håper at legaliseringen vil kunne bidra til å fjerne det dårlige stempelet cannabis har. Han tror også at assosiasjoner til bruken av cannabis vil endre seg.

Folk stod ute i gatene i byen Toronto i Canada og røykte cannabis. Foto: Chris Young / AP

Kjøpte marihuana av sønnen

Thomas H. Clarcke, eieren av butikken «THC Distribution» i Portugal Cove-St. Philip, åpnet også for midnattssalg. Hans kunde nummer én var hans egen far, Don, mens rundt 100 personer sto i kø ute for å komme inn å gjøre sine kjøp.

– Dette er kjempebra, det er utrolig at man nå kan kjøpe marihuana lovlig, etter å ha vært en bruker i 50 år, sa Don Clarcke til CBC News.

Marihuana-regler

Landets parlament vedtok i sommer en lov som legaliserer bruk av cannabis. Den nye loven tillater alle over 18 år å dyrke opptil fire marihuanaplanter i eget hjem til privat bruk, samt en maksgrense på å besitte 30 gram i offentlighet.

Hver provins i Canada har sine egne cannabisforskrifter. Det vil for eksempel være forbudt å bruke i bil. Helsemyndighetene i Canada advarer også mot å røyke marihuana rundt barn.

Cannabis har vært forbudt i Canada siden 1923, men har vært tillatt til medisinsk bruk siden 2001.

Det kanadiske Canada er det andre landet etter Uruguay som legaliserer bruk av cannabis.

Folk stod i kø utenfor Natural Vibe for å kjøpe cannabis i byen St. John's i Canada Foto: Chris Wattie / Reuters

