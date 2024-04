Israels krigskabinett har møttes daglig for å diskutere hvordan de skal møte Irans angrep søndag.

Iran har på sin side feiret angrepet som en suksess, og følger opp med skarpe advarsler:

Selv «det minste angrep» fra Israel «vil bli møtt med en kraftig og voldsom respons», sa Irans president Ebrahim Raisi under en militærparade onsdag.

SKJEBNEMØTE: Israels krigskabinett skal bestemme seg for hvordan de skal svare på Irans angrep søndag. Her sitter Benjamin Netanyahu sammen med høytstående militære og politiske ledere. Foto: ISRAELI ARMY HANDOUT / GPO

Mens verden holder pusten jobber diplomatiet på høygir for å unngå eskalering av den høyspente situasjonen mellom stormaktene i Midtøsten.

Cameron: Israel har bestemt seg

Onsdag ble utenriksministrene David Cameron og Annalena Baerbock tatt imot av Israels president Isaac Herzog i Jerusalem.

VIL PÅVIRKE: Storbritannias utenriksminister David Cameron møtte Israel politiske ledelse onsdag i et forsøk på å dempe det varslede israelske motangrepet mot Iran. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

I møte med pressen erkjente David Cameron at et israelsk motangrep er uunngåelig.

– Det er riktig at vi har lagt frem vårt syn på hva som bør skje videre, men det er klart at israelerne er bestemt på handling.

– Vi håper de gjør det på en måte som eskalerer dette så lite som mulig.

Dette har skjedd Ekspander/minimer faktaboks Sent lørdag kveld sendte Iran 300 missiler og droner mot Israel.

Iran sendte av gårde de fleste av våpnene, men med i angrepet var også Irans støttespillere i Syria, Irak og Jemen.

Irans angrep kom som et svar på et israelsk luftangrep mot Irans konsulat i Syria 1. april.

16 personer ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Deriblant to høytstående generaler fra Den iranske Revolusjonsgarden.

Israel, med hjelp fra USA og Storbritannia, stanset 99 prosent av dronene og missilene, ifølge den israelske hæren (IDF).

Over de neste dagene møtes også G7-landenes utenriksministre i Italia. I Brussel avholdes EU-toppmøte. Begge steder ventes sanksjoner mot Iran å bli et sentralt tema.

Vil avgjøre selv

Senere møtte toppdiplomatene Benjamin Netanyahu. Han takket for støtten under angrepet fra Iran, men tegnet også en strek i sanden.

– Jeg vil gjøre en ting klart – vi vil ta våre egne avgjørelser, og staten Israel vil gjøre alt som kreves for å forsvare seg, sa Netanyahu ifølge Reuters.

BESTEMT: Israels statsminister Benjamin Netanyahu viste lite tegn til påvirkning etter møtet med de europeiske utenriksministrene onsdag. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Både fra israelske myndigheter og hæren (IDF) lekker det signaler om et kommende angrep på Iran.

– Israel vil angripe når tiden er inne, sier en anonym israelsk tjenesteperson til New York Times.

The Jerusalem Post siterer anonyme kilder på at IDF har bestemt seg for hvordan angrepet skal skje, men ikke når.

– Må gjenetablere avskrekking

Nå raser spekulasjonene om hvordan et israelsk angrep vil arte seg.

New York Times gir følgende alternativer, basert på samtaler med israelske tjenestepersoner.

Et aggressivt angrep mot et iransk mål (som en av Revolusonsgardens baser) i annet land, som Syria

Angripe et symbolsk mål i Iran

Gjennomføre et cyberangrep mot Irans infrastruktur

Gjennomføre et mindre, målrettet attentat mot høytstående personer i Iran, utført av etterretningstjenesten Mossad

Oberstløytnant Sigbjørn Halsne mener det er minst sannsynlig at Israel ikke foretar seg noe.

– Den israelske doktrinen sier at hvis de blir angrepet, så svarer de i en eller annen form. Israel har behov for å gjenetablere en troverdig avskrekking mot Iran og andre aktører, sier Halsne til NRK.

Sigbjørn Halsne er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Men ingen av partene er interessert i at konflikten spinner ut av kontroll, understreker han.

– Både Iran og Israel må gjøre kost/nytte-analyser. Iran er neppe interessert i å gjengjelde et avmålt israelsk angrep med et voldsomt motangrep, som kan involvere USA i striden.

Et høyt spill

Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen mener det er bred enighet i Israels ledersjikt om å svare på angrepet.

– Det er nok en forskjell på de som tenker at svaret må være så begrenset at de ikke havner på kant med vestlige allierte. På den andre siden er politikere fra ytre høyre i regjeringen som er mer ideologiske og mindre opptatt av allianser, sier Jensehaugen.

Seniorforsker ved institutt for fredsforskning (Prio), Jørgen Jensehaugen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Iran på sin side spiller et høyt spill, mener han.

– De vet at de er langt underlegne Israel militært. Mange snakker om at Iran sendte et 72-timersvarsel før angrepet søndag for å gi Israel mulighet til å skyte de ned og på den måten begrense motreaksjonen.

– Samtidig kan man tolke de skarpe uttalelsene fra Iran som at de virkelig er klare for en opptrapping hvis Israel angriper. De balanserer på en knivsegg.