Fanget i historien

Man skulle heller ønsket seg en heltehistorie på en dag som denne. Ikke historien om et offer for tradisjonsbæreren Monarki. Meghans historie er urovekkende lik den Diana fortalte i 1995.

Det veldig lange intervjuet ble gjort hjemme hos Hertugparet av Sussex – Harry og Meghan. I deres nye hjemsted i California. Delvis under grønne grener, delvis i hønsehuset!

Å forlate det britiske kongehuset, i 2019, gikk ikke upåaktet hen.

Harry forteller at han aldri hadde flyttet, hadde det ikke vært for måten hans Meghan ble møtt på. Av hans egen familie. Av de mange menneskene i The Royal Household. Av mediene.

Paralleller til Dianas siste år

Han synes det er herlig å sitte der under trærne, sammen med kona, og si det han vil.

Det kan man forstå. Ingen har verre erfaringer å slite med, enn ham.

Medienes behandling av Meghan, reflekterer den dramatiske avslutningen av Dianas liv.

Harry og Meghan er behersket sinte. Og de vil prate. Harry om å være fanget av historien og tradisjonene. Aldri slippe fri.

Foto: EMILE WAMSTEKER / AP

Samtidig, søndag kveld, holdt dronning Elisabeth tale til et korona-rammet britisk folk. Det ble godt lagt merke til at hun understreket setningen om at det er viktig å være drevet av pliktfølelse.

Så var det rasismen som kom til uttrykk mot Meghan. Mot henne direkte, fra ulike medier, men mest vanlig i den merkbare undertonen, mener hertugparet.

Mest alvorlig blir det når folk nær dem er bekymret for hvor mørk i huden Harry og Meghans førstefødte skal bli. Foreldrene oppfattet det som klart rasistisk.

Enorm interesse

Med to viktige unntak er likheten mellom Meghans og Dianas historier nærmest påfallende.

Palassets kulde. Ensomheten. De kvelende tradisjonene. Mangel på hjelp for å finne seg til rette, og hjelp når psyken ikke lenger er samarbeidsvillig. Når selvmordstanker og bulimi banker på døra.

Meghan har en mann ved sin side som har støttet henne hele veien. Det hadde ikke Diana, i Charles.

Diana var elsket av folket. Britene har et mer avmålt forhold til Meghan.

Harry og Meghan gir inntrykk av å være likandes folk. Med, naturlig nok, et stort behov for å forsvare sine valg.

Interessen for Oprah Winfrey-intervjuet er påfallende, selv om ekteparet nå er uten større betydning for det britiske monarkiet.

Interessen for Meghan og Harry er fremdeles enorm i Storbritannia. Til tross for at de ikke lenger er sentrale i det britiske monarkiet. Her fra mandagens avisoverskrifter. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Men det sier kanskje sitt, om den ivrige interessen for både mennesker og institusjon.

Ironisk nok skal de to nå tjene til livets opphold takket være sin bakgrunn i verdens mest berømte familie.

Det er vel derfor grunn til å tro at de sa ja til Oprah Winfrey, også for å holde interessen for eget navn oppe.

Solid fundament – tross skandaler

Det britiske kongehuset har ristet og skaket i veggene de siste tiårene. Dianas sørgelige historie, forholdet mellom prins Andrew og den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, The Crown, og hele historien om forlovelsen mellom Harry og Meghan i 2017, som altså endte under den californiske solen i 2020.

Men kongehusets fundament er solid. Husets pomp og prakt og lange tradisjoner, har mye å spille på.

Bryllup og begravelser tjener dem selvfølgelig langt bedre enn skilsmisser og sønner som bryter ut. Men det synes å være flere seremonier, enn løpske arvinger.

Oprah Winfrey står igjen som kanskje den største vinneren etter intervjuet. Her fra bryllupet til Harry og Meghan i 2018. Foto: POOL / Reuters

Disney lager fortsatt sine eventyrfilmer. Prinsesser er forbilder for små og store jenter. Kanskje også for den pur unge Meghan.

Hun ble muligens sin egen drøm, og dermed tok det eventyret slutt.

Dessuten er det Oprah Winfrey som er dronning i denne historien.

70 millioner kroner skal hun ha fått for dette intervjuet.

Oprah er forretningskvinne, sjef i eget selskap og oftest en drivende dyktig intervjuer. Historien om henne er også historien om en som – mot mange odds – reiste kjerringa. Seksuelt misbrukt som barn. Kvinne. Svart, og tidvis langt over idealvekten for kvinner på TV i USA.

Oprah er dagens helt! Gratulerer med dagen!