Bruker et stoff som er minst 75 ganger sterkere enn morfin

– Her er ti milligram fentanyl. Bare to milligram kan ta livet av en person som ikke har brukt det før, så her har jeg nok til å gi fem mennesker en overdose, fortalte den unge mannen til TV-stasjonen CBS, da han ble intervjuet i mars.

På intervjuet er stemmens hans forvrengt, ansiktet er sladdet og Jacob er ikke hans egentlige navn. Han er en av utallige amerikanere som endte med et misbruk etter å ha fått smertestillende medikamenter hos legen sin.

I går ble det farmasøytiske firmaet Johnson & Johnson dømt til å betale mer enn fem milliarder kroner i erstatning etter den såkalte opioid-krisen. Dette var den første av kanskje så mange som to tusen rettssaker som kan bli ført mot legemiddelselskaper av ulike offentlige myndigheter i USA.

– En menneskeskapt helsekrise

Kampen om kundene mellom legemiddelfirmaer skal, ifølge amerikanske helsemyndigheter, ha krevd 400.000 menneskeliv siden år 2000.

– Dette er den største menneskeskapte helsekrisen som noen gang har rammet USA og vår delstat, sa Oklahomas generaladvokat Mike Hunter da rettssaken mot Johnson & Johnson startet i mai.

Det farmasøytiske selskapet har allerede sagt at gårsdagens dom blir anket.

Sabrina Strong, en av forsvarerene til Johnson & Johnson, sier dommen blir anket. Foto: Sue Ogrocki / AP

– Vi er skuffet og mener dommen er mangelfull. Vi har medfølelse for alle som sliter med misbruk, men Johnson & Johnson har ikke sørget for noen opioid-krise, hverken i Oklahoma eller noe annet sted her i landet, sa Sabrina Strong, en av forsvarerene til Johnson & Johnson.

Firmaet var et av flere som ble trukket for retten etter en voldsom økning i bruken av kraftig vanedannende medikamenter som Oxycontin, Oxycodone og Hydrocodone, for eksempel.

75 til 100 ganger sterkere enn morfin

Jacob fikk Hydrocodone for å dempe en stygg hoste da han var 15 år gammel. Nå, flere år senere, bruker han altså fentanyl. Det er et sterktvirkende, syntetisk opioid, som benyttes i smertebehandling og som er 75 til 100 ganger sterkere enn morfin.

Tidligere ble så sterke medikamenter bare gitt til kreftpasienter eller på slutten av livet, men fra 1990-tallet har det vært et ønske om å finne bedre midler for å behandle smerte, og opioidene ble løsningen etter sterkt press fra farmasigigantene.

«Jacob» forteller at han alltid har en dose på seg og at han trenger stoffet cirka hver femte time. Når han trenger mer, logger han seg rett og slett bare på internett.

– Her kan jeg få kjøpt heroin, fentanyl og andre opioider som er på resept, sier han.

«Jacob» bruker fentanyl, både når han kjører bil og når han er på jobb. Foto: CBS

Flere døde etter innstramminger

Da amerikanske myndigheter etter hvert begynte å stramme inn og legge restriksjoner på salget av medisinene, førte det til at flere gjorde som Jacob. De begynte med ulovlige medikamenter. Dermed steg også dødstallene, melder AP. Ved rundt 60 prosent av overdosedødsfallene i New York finner man fentanyl, melder nyhetsbyrået.

I 2007 måtte Purdue Pharma, som produserer Oxycontin, betale en bot på 634 millioner dollar etter å ha sagt seg skyldig i å ha fortsatt å produsere og selge medisinen selv om de forsto at den var sterkt avhengighetsskapende.

Før rettssaken mot Johnson & Johnson, inngikk Oklahoma et forlik med Purdue Pharma, til en verdi av 270 millioner dollar. Det samme gjorde delstaten med det israelskeide selskapet Teva, som må ut med 85 millioner.

Den første føderale rettssaken er ventet å komme opp i slutten av oktober.

Oxycontin, produsert av Purdue Pharma. Selskapet betalte en bot i 2007 etter å ha innrømmet at fortsatte å produsere og selge medisinen selv om de forsto at den var sterkt avhengighetsskapende. Foto: George Frey / Reuters

Andre tilstander i Norge

Overlege ved avdeling for rettsmedisnske fag ved Oslo universitetssykehus Gudrun Høiseth sier til NRK at de mange sakene i USA har gjort at man har fått en økt bevissthet når det gjelder bruken av slike avhengighetsskapende medisiner.

Overlege ved avdeling for rettsmedisnske fag ved Oslo universitetssykehus Gudrun Høiseth Foto: Marit Kolberg / NRK

Her i landet har vi strengere regler for forskriving av slike sterke medisiner og hun tror det er liten risiko for at vi skal få lignende saker i Norge.

– USA har en helt annen markedsføring direkte overfor pasienter enn det vi har i Norge. Det gjør at pasienter der har kommet til legen sin med direkte krav og forventinger til hvilke medisiner de skulle få, sier hun.

Høiseth sier hun er glad for dommen mot Johnson & Johnson og håper den blir stående.