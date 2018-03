Brødrenes advokat: Nå skal vi vurdere erstatning

Robin og Christian Karlsson fikk i 1998 skylden for drapet på fire år gamle Kevin. De to gutten var kun fem og sju år gamle da Kevin ble funnet død.

I dag ble de renvasket.

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, beskriver det som et mareritt som nå er over.

– Det er en utrolig stor glede og lettelse, et 20 år langt maretitt er over. Det var ventet, men det er en spesiell følelse, sa advokaten da nyheten ble kjent.

Til SVT sier advokaten at neste steg nå er å vurdere erstatning.

– Nå skal vi glede oss over avgjørelsen, så skal vi tenke ut hvilken betydning denne avgjørelsen har med tanke på erstatning for brødrene, som feilaktig har utpekt som drapsmenn i 20 år.

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, sier de nå skal vurdere et søksmål. Foto: SVT

– Noen millioner

Kriminolog og forfatter, Leif GW Persson, har tidligere vært svært kritisk til etterforskningen av saken.

– Dette åpner for en erstatning. Jeg er redd for at det ikke blir så jævlig mye, men noen millioner blir det nok, sier han til Expressen.

Persson var ifølge avisen kritisk til at politiet allerede i 1998 utpekte brødrene til drapsmenn. Nå håper han dagens utfall vil føre til at brødrene får en økonomisk oppreisning.

– Det er bare å håpe at de kan sette det på konto og bruke pengene til å ha et godt liv, sier han.

Leif GW Persson er lite imponert over politiets etterforskning.

– Oppreisning

Men hva utfallet av en erstatningssak blir, er fortsatt usikkert. Under dagens pressekonferanse fra Sverige sa etterforskningsleder Niclas Wargren at det ikke var aktuelt å stilling til spørsmålet om oppreisning.

– Brødrene var under 15 år da de ble mistenkt for drap. Men de ble aldri dømt, og derfor var det ikke aktuelt, under vår etterforskning, å ta stilling til spørsmålet om oppreisning, sa Wargren under pressekonferansen.

Wargren mener opplysningene som kom fram i avhørene med brødrene for 20 år siden er utydelige, fulle av motsigelser og inkonsekvente, og at man kan sette spørsmålstegn ved om forklaringene brødreparet kom med er selvopplevde.

Han mener det ikke er noe som tyder på at brødrene var i nærheten av Kevin da han døde, og sier det verken finnes vitner eller tekniske beviser for at brødrene hadde noe med Kevins død å gjøre.

Saken gjenopptatt

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT som avslørte store feil i etterforskningen.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.