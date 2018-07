Britisk politi: Samboerpar i 40-årene utsatt for nervegiften Novitsjok

På en pressekonferanse onsdag kveld sier sjefen for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, at de to personene har blitt utsatt for nervegiften Novitsjok.

Novitsjok er den samme som den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Yulia ble utsatt for i mars.

Politiet har ikke frigitt navnene til de to, men bekrefter at det dreier seg om to britiske statsborgere på 44 og 45 år fra distriktet.

NÆR SALISBURY: Amesbury, der paret ble funnet, ligger ikke langt unna Salisbury. Foto: Henry Nicholls / Reuters

De to personene ble fraktet til distriktssykehuset i Salisbury. Tilstanden deres skal fortsatt være kritisk. Antiterrorpolitiet har nå har overtatt den videre etterforskningen av saken.

Etterforsker

– Videre etterforskning vil forsøke å fastslå hvordan disse to personene har kommet i kontakt med nervegiften, sier sjef for det britiske antiterrorpolitiet Neil Basu.

SKRIPAL: Giften er den samme som den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forsøkt drept med i Salisbury i mars. Foto: AP/NRK

Antiterrorpolitisjefen fastslår videre at det ikke finnes bevis for at paret skal ha vært på steder i forbindelse med forgiftningen av Skripal og hans datter, og at det ikke er kjent om nervegiften kommer fra samme produksjon som eksspionen og datteren hans ble utsatt for.

Onsdag ble det satt opp sperringer rundt de stedene hvor de to har oppholdt seg før de ble funnet bevisstløse, blant dem en baptistkirke.

Byen Amesbury, der boligen der paret ble funnet befinner seg, ligger bare 13 kilometer unna Salisbury, hvor den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans Yulia ble angrepet med nervegiften Novitsjok i mars måned.

En talsperson for det britiske folkehelseinstituttet, Public Health England (PHE), sier at basert på tallet på antall berørte, er det trolig ikke en helserisiko for et større publikum. Det vil bli vurdert kontinuerlig ettersom ny informasjon kommer til.

En lokal baptistkirke er blant de stedene paret skal ha besøkt like før de ble funnet bevisstløse. Politiet holder nå vakt ved alle steder de vet at paret har vært. Du trenger javascript for å se video. En lokal baptistkirke er blant de stedene paret skal ha besøkt like før de ble funnet bevisstløse. Politiet holder nå vakt ved alle steder de vet at paret har vært.

Britiske statsborgere

Politiet trodde først at paret i Amesbury hadde blitt dårlige etter å ha brukt heroin eller kokain fra et parti med forurensede stoffer.

APOTEK: Politifolk holder vakt utenfor et apotek i Amesbury, hvor to personer i 40-årene lørdag ble funnet bevisstløse, etter å ha blitt utsatt for nervegiften Novitsjok. Foto: Geoff Caddick / AFP

– Mandag 2. juli ble det imidlertid tatt nye prøver, etter at det ble uttrykt bekymring over symptomene til mannen og kvinnen. Prøvene ble så sendt til Porton Down-laboratoriet for analyse, sier Basu.

Begge de to er britiske statsborgere kommer fra nærområdet, ifølge britisk antiterrorpoliti. Politiet jobber fremdeles med å identifisere og informere parets nærmeste familie.

Etter giftangrepet på Sergej Skripal og hans datter anklaget britiske myndigheter Russland for å stå bak angrepet. Russland avviste beskyldningene og krevde bevis fra britene. Saken utløste etterhvert en diplomatisk krise mellom de to landene, og etterhvert mellom Russland og flere andre land som stilte seg på britenes side i saken.

Fakta om attentatet mot Sergej Skripal Ekspandér faktaboks Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Han ble pågrepet i Moskva i 2004 og innrømmet i avhør å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Tilstanden for både Skripal og datteren er bedret. Julia ble utskrevet fra sykehus 12. mars, Sergej 18. mai.

Storbritannias statsminister Theresa May sa 12. mars at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt og anklaget Russland for å stå bak. Russland nekter og har etterlyst beviser.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har fastslått at det ble benyttet nervegift, men ikke konkludert med hvem som kan stå bak.

Storbritannia har likevel utvist en rekke russiske diplomater og har fått mange andre land, blant dem Norge, til å gjøre det samme.

Russland har svart ved å utvise en rekke diplomater fra de samme landene.