Britisk politi om dronemysteriet på Gatwick: – Hver gang vi nærmer oss, forsvinner den

Flyplassen kommer ikke til å åpne igjen før tidligst fredag morgen, melder BBC torsdag kveld. Også torsdag kveld var det droneaktivitet i området, opplyser flyplassen.

– Hver gang vi tror vi nærmer oss personen som styrer den, forsvinner dronen, sier politioverbetjent Justin Burtenshaw i Sussex-politiet.

– Når vi gjør oss klare til å gjenåpne flyplassen, dukker dronen opp igjen, fortsetter han.

FORBUDT: Det er ikke lov å bruke droner i nærheten av britiske flyplasser. Straffen kan komme opp i fem år i fengsel. Foto: Oli Scarff / AFP

Moderne droner er større og har lang rekkevidde. Det gjør det vanskelig å finne ut hvor dronen er eller hvor den styres fra, opplyser politiet til nyhetsbyrået Ap.

Gjøres med vilje

– Antiterrorpolitiet er klare på at ikke noe tyder på at dette er terror, men det er tydelig at dette er noen som vil ødelegge for Gatwick flyplass, sier transportminister Chris Grayling til BBC.

– Dette er en ganske stor drone. Det er ikke en vanlig en av plast, men en kommersiell drone. Dette gjøres åpenbart med vilje, fortsetter han.

Flere tusen passasjerer er strandet på Gatwick, som er Storbritannias nest travleste flyplass.

Vil ikke skyte ned dronen

Begge rullebanene på storflyplassen har vært stengt i hele dag. Grunnen er frykt for at dronen kan bli sugd inn i motoren på et fly, eller at den kan treffe fronten på et fly og skade pilotene eller maskinen.

Samtidig sier flyplassledelsen at de ikke tør å skyte ned dronene fordi risikoen for å bomme, er for stor. Kulene som ikke treffer, kan gjøre skade på sårbart flyplassutstyr. I verste fall kan de treffe folk.

Nå skal også det britiske forsvaret bistå med «unike kapasiteter», ifølge forsvarsminister Gavin Williams. Han vil imidlertid ikke utdype hva han legger i det.

KAOS: Flere tusen passasjerer er strandet på Gatwick, som er Storbritannias nest travleste flyplass. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Lang fengselsstraff

Gatwick er Storbritannias nest travleste flyplass i antall passasjerer. Kun Heathrow har flere reisende.

Torsdag skulle 110.000 passasjerer har ankommet eller reist fra flyplassen, som ligger omtrent 45 kilometer sør for sentrum av London. Flere tusen er strandet i terminalbygningene.

– Jeg har et klart budskap til den som gjør dette: det er fem års fengsel for å gjøre slikt. Dem som gjør slikt, må regne med flere år i fengsel, sier transportminister Grayling.

I Storbritannia er det forbudt å fly droner i nærheten av flyplasser. Minsteavstanden er to kilometer.

VANLIGVIS TRAVELT: Det er full stans på Gatwicks to rullebaner. Omtrent 760 fly er rammet. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Problemer gjennom natten

Droneproblemene startet i går kveld. Ved 21-tiden onsdag ble det observert to droner i nærheten av flyplassen. All trafikk ble stanset, og politiet sendte et helikopter i lufta for å søke etter dronene.

Ved 3.30-tiden natt til torsdag opplyste flyplassen på Twitter at rullebanen var blitt åpnet igjen en halvtime tidligere. Men det gikk bare et kvarter før en ny droneobservasjon førte til at rullebanene ble stengt på nytt.

Rundt 20 politipatruljer ble satt inn i jakten på dronene, som pågår både i luften og på bakken.