Britisk IS-kvinne får returnere til Storbritannia

Shamima Begum ble fratatt sitt britiske statsborgerskap etter å ha reist til Syria for å slutte seg til IS i 2015.

Hennes advokat klaget inn avgjørelsen til en spesialdomstol som behandler ankesaker der briter er fratatt statsborgerskapet på grunn av rikets sikkerhet.

Kjennelsen som kom på torsdag, lar Begum returnere til Storbritannia for å kjempe for å få tilbake sitt statsborgerskap, melder BBC.

Domstolen mener at hun ikke ble gitt en god nok sjanse til å forsvare seg, siden hun var i flyktningleiren.

– Begum er ikke redd for å møte rettsvesenet i Storbritannia. Men å ta fra henne statsborgerskapet uten at hun får sjanse til å forsvare seg, er ikke rettferdig. Det er det motsatte, sier advokaten hennes, Daniel Furner, i en uttalelse etter at kjennelsen ble gjort kjent.

De har argumentert for at beslutningen om å inndra passet hennes gjorde Begum statsløs, ettersom hun ikke har bangladeshisk statsborgerskap.

Innenriksdepartementet skal anke avgjørelsen.

Amira Abase, Kadiza Sultana and Shamima Begum var 15 og 16 år gamle da de dro fra Øst-London til Syria for å gifte seg med IS-krigere i 2015. Sultana døde i et flyangrep. Og det er ukjent hva som har skjedd med Abase. Foto: AFP

Reiste som 15-åring

I 2015 reiste 15 år gamle Shamima Begum til Syria med to skolevenninner for å slutte seg til IS. I Syria giftet hun seg med den nederlandske IS-soldaten Yago Riedjik og fikk to barn.

Fire år senere klarte en journalist fra den britiske avisen The Times å spore opp 19-åringen i en flyktningleir i Syria.

Mannen hennes var i fengsel, to av barna hadde dødd på grunn av sykdom, og Begum var høygravid med sitt tredje barn.

I intervjuet med The Times, tryglet hun britiske myndigheter om å få vende tilbake til Storbritannia av hensyn til babyen.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til da jeg dro. Jeg håper for barnets og min skyld at de lar meg komme tilbake. Fordi jeg kan ikke bo i denne flyktningleiren for alltid, sa hun til Sky News få dager etter fødselen.

Babyen døde av lungebetennelse tre uker etter fødselen.

Angrer ikke på at hun dro til Syria

I flere intervjuer hevdet Begum at hun kun hadde vært hjemmeværende husmor i fire år, og at britiske myndigheter ikke har noe bevis som skulle tilsi at hun var farlig.

Samtidig sa hun at hun ikke angret på at hun dro til Syria og beklaget at det ikke ble noe av drømmen om et IS-kalifat.

19-åringens ønske om å komme hjem skapte voldsom debatt i Storbritannia.