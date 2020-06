Britene ga fra seg kontrollen over Hongkong i 1997. Provinsen skulle likevel ha et styresett og en økonomi som var uavhengig av Beijing.

Samtidig som Kina har gjort flere anstøt for å fremskynde kontrollen over Hongkong, har tusenvis av hongkongkinesere de siste årene deltatt i demokratiprotester.

Under Folkekongressen i forrige måned foreslo Kina å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong. Loven forbyr forræderi, oppvigleri og politisk aktivitet der løsrivelse fra Kina er målet.

Loven er vedtatt, men foreløpig ikke iverksatt

Frykter for friheten

Nå kommer de gamle koloniherrene i Storbritannia hongkongkineserne til unnsetning.

I en kronikk i The Times onsdag, skriver statsminister Boris Johnson at britene vil overholde forpliktelsene sine og ikke snu ryggen.

– Hongkong lykkes fordi folket der er fritt. De kan følge drømmene sine og nå så langt de vil med evnene sine. De kan debattere og utveksle ideer, uttrykke seg fritt. De lever i en rettsstat med uavhengige domstoler, oppsummerer Johnson.

Mange frykter derimot at disse universelle verdiene står i fare dersom den nye sikkerhetsloven trer i kraft.

Utvider oppholdstillatelsen

Johnson sier de derfor nå vil vurdere å gjøre det enklere for hongkongkinesere å dra til og oppholde seg i Storbritannia.

I dag kan personer med et såkalt BNO-pass (Britisk borger i utlandet) oppholde seg i Storbritannia i seks måneder uten visum. Johnson vil utvide denne perioden til 12 måneder dersom sikkerhetsloven trer i kraft.

I Hongkong har i dag 350.000 mennesker et slikt pass, men ifølge BBC kan ytterligere 2,6 millioner mennesker oppfylle kravene.

Innehaverne av et BNO-pass vil få fullverdige rettigheter som immigranter, og kan blant annet arbeide i Storbritannia.

– Dette kan føre dem på veien til statsborgerskap, sier Johnson.

Han beskriver det som den største endringen i det britiske visumsystemet noensinne, men at han ikke vil nøle med å innføre det dersom Kina ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Vil ikke ha innblanding

– Jeg håper vi slipper å komme i den situasjonen. Vi ønsker Kina velkommen som et ledende medlem av verdenssamfunnet, men vi forventer at de forholder seg til internasjonale avtaler, skriver statsministeren.

Han advarer om at sikkerhetslovene kun vil føre til at situasjonen i Hongkong eskalerer.

– Storbritannia ønsker ingenting annet enn at Hongkong lykkes under «ett land – to styresett»-systemet. Jeg håper at Kina ønsker det samme, sier Johnson.

Situasjonen i Hongkong var tema i et uformelt telefonmøte i FNs sikkerhetsråd før helgen etter initiativ fra USA og Storbritannia.

– Vi håper den kinesiske regjeringen tenker seg om når det gjelder den alvorlige og legitime bekymringen som forslaget har vakt både i Hongkong og rundt om i verden, sa Storbritannias FN-ambassadør Jonathan Allen.

Kinas ambassadør Zhang Jun slo tilbake og ba USA og Storbritannia straks slutte å blande seg inn i Kinas saker.