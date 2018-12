Brasils ytre høyre-guru: – Hitler var sosialist

Om tre dager starter en ny tid her i Brasil – Jair Bolsonaros tid. Og det er mange som gleder seg.

En av dem er drosjesjåføren Flavio Moreno, en stillferdig og sympatisk ung mann, som er overbevist om at den omstridte høyrepopulisten er den rette til å styre landet.

– Han er den mest radikale, og det er nettopp radikale endringer dette landet trenger, sier sjåføren, da jeg kjører en tur med ham gjennom bydelene Copacabana og Ipanema her i Rio de Janeiro.

– En god banditt er en død banditt

Flavio har et farlig yrke. Som drosjesjåfør må han ofte inn i farlige områder, og risikoen for å bli drept eller ranet er stor. En viktig grunn til å stemme på Bolsonaro er derfor løftene om å bekjempe kriminaliteten med alle midler.

– En god banditt er en død banditt, har den nye presidenten sagt, og mange brasilianere mener det samme.

Flavio liker ikke uttalelsen, men mener at samfunnet må gå hardere til verks mot forbryterne.

Drosjesjåføren Flavio Moreno i Rio de Janeiro stemte på Bolsonaro, og tror han er den rette til å skape et bedre Brasil. Foto: Arnt Stefansen

– Når en kriminell dreper en politimann reagerer ikke samfunnet. Men dør en banditt, ropes det om menneskerettigheter, og det blir masse diskusjon. Alle verdier er snudd opp ned, sier sjåføren, og blir så opprørt at han nesten kjører på en uvøren syklist som plutselig dukker opp foran bilen.

– Feil å lære barn at homofili er normalt

– Samfunnet må definere hva som er normalt, og hva som ikke er det, sier Flavio, da han igjen får kontroll over kjøretøyet. – Ta et eksempel: Forholdet til homofili.

– Jeg kommer fra en tradisjonell familie og mener det er helt feil at skolebarn skal lære at homofili er riktig og normalt. Veldig mange mennesker her i Brasil er uenige, og føler at deres liv og verdier blir tråkket på.

– De som har en annerledes seksuell legning har sine rettigheter, og det skal vi respektere – men heller ikke mer, sier Bolsonaro-velgeren og drosjesjåføren Flavio Moreno.

Sto frem etter overfall

Den reddeste, men også modigste jeg har truffet denne valghøsten her i Brasil, er den 63 år gamle Eduardo Michels – en kjent talsmann for rettighetene til LHBT – Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– For oss er det en katastrofe at Bolsonaro blir president, sier den homofile aktivisten Eduardo Michels Foto: Arnt Stefansen

Han valgte å stå frem som homofil etter at han og hans samboer i fjor ble utsatt for et grusomt overfall her i Rio. Samboeren ble sparket gjentatte ganger i kjønnsorganene av et 20-tall overfallsmenn, som ropte: – Du trenger jo ikke disse!

Og han fikk store skader, som han fortsatt lider under.

Drapsbølge mot homofile

Eduardo forteller meg hvor farlig det nå er å være LHBT her i Rio, en by som er kjent for toleranse og store Gay Pride-parader:

– Det er en daglig risiko å gå på gata. Vi kan når som helst ble overfalt av homofobe, som føler seg oppmuntret av at Brasil har valgt en president som har kommet med åpen hets av homofile, sier 63-åringen. Og han minner om følgende uttalelse fra Jair Bolsonaro:

«Jeg kunne aldri elsket en homofil sønn. Jeg ville foretrukket at han omkom i en bilulykke.»

– For oss er det en katastrofe at Bolsonaro blir president, sier Eduardo Michels fortvilet.

Og Brasil er allerede det landet i verden der det skjer flest drap på LHBT-personer – 445 drap i fjor, en økning på 30 prosent i forhold til året før.

Bolsonaros ideologi

Bak Jair Bolsonaros ekstreme og ofte forvirrende uttalelser, skjuler det seg et omfattende ideologisk prosjekt, og sjefideologen er en bebrillet og tilsynelatende mild 71-åring ved navn Olavo de Carvalho.

Han sitter langt unna maktens sentrum – i delstaten Arizona i USA, der han holder kontakt med sin store skare av tilhengere via sosiale medier.

Den høyreradikale ideologen Olavo de Travalho har millioner av tilhenger i Brasil. Foto: Josias Teófilo

Han har skrevet 18 bøker om filosofi, politikk og ideologi, men det er først etter Bolsonaro forbløffende valgsuksess at navnet er blitt kjent ut over de høyreekstreme miljøene.

– Kulturmarxismen truer vesten

Olavo de Carvalho tenker stort. Selv om han er uten noen akademisk tittel, har han utviklet et omfattende politisk verdensbilde, med tallrike filosofiske referanser og avanserte begreper.

Hvor mye hans tilhengere skjønner av uttrykk som «kognitiv parallakse», og hvor mye de forbinder med de mange kjente og ukjente filosofene som navngis, skal være usagt. Men de er enige i konklusjonene.

Og den viktigste er at den vestlig sivilisasjonen trues av et venstreliberalt og kommunistisk komplott – kulturmarxismen – som undergraver kristendommen, sidestiller såkalte «familieverdier» med homofilt samliv og vil innføre fri abort.

– Snodig skrue er blitt guru

En del av det påståtte komplottet er ideen om menneskeskapte klimaendringer, som ifølge Carvalho og hans tilhengere har som mål å ødelegge vestlige økonomier og bidra til at Kina blir verdens ledende makt.

Olavo de Carvalho har skrevet 18 bøker, men nyter ingen respekt i de akademiske miljøene i Brasil. Foto: Mauro Ventura

I etablerte akademiske miljøer her i Brasil blir Olavo de Carvalhos tanker i beste fall møtt med taushet.

– Hans filosofi er totalt irrelevant, sier professor emeritus José Arthur Giannoti, en av landets ledende filosofer de siste tiårene.

Giannoti er svært overrasket over at en mann som i årevis ble sett på som en snodig skrue på ytterste høyre fløy, er blitt en filosofisk og politisk guru for Brasils nye makthavere.

– Hitler var sosialist

Under valgkampen her i Brasil i høst dukket det opp en noe uvanlig påstand på sosiale medier: «Adolf Hitler var sosialist». Det var Jair Bolsonaros tilhengere som på denne måten ville ramme sine motstandere på venstresiden ved å plassere dem i dette dårlige selskapet.

Og påstanden ble gjentatt så ofte at Tysklands Brasil-ambassade så seg nødt til å lage en nettvideo for å plassere nazismen i sin rette sammenheng.

– Forklaringen er at Hitlers parti kalte seg Nasjonalsosialister, sier forskeren Kai Michael Kenkel ved Universitetet PUC her i Rio.

– Men det er like logisk som å si at Den demokratiske republikken Nord-Korea er et demokrati. Og det viser hvor lett det er å manipulere velgere i et land med så lav utdanning som Brasil. Dette er det eneste landet der påstandene om at Hitler var sosialist er blitt utbredt, sier forskeren.

Og en av dem som har vært aktiv i å spre denne påstanden er ytrehøyre-guruen Olavo de Carvalho.

– Breivik fikk opplæring av russerne

I de mange årene han levde i skyggen av de store begivenhetene, skrev Carvalho tusener av kommentarer om ulike saker – blant dem om 22. juli-terroren i Norge. Etter massedrapene i Oslo og på Utøya skriver han på sin blogg:

«De opplyste mediene er i feststemning. Blant tusener av attentater begått av folk på venstresiden har de endelig funnet en de kan tildele merkelappen Det ekstreme høyre. Men det er alltid viktig å se på hvem som har fordel av en terrorhandling, og siden det er venstresiden som vinner på Breiviks aksjon, er det all grunn til å være skeptisk.»

Og noen måneder senere mener han å ha funnet svaret. I en nettvideo fastslår han at det er russisk etterretning som har gitt terroristen opplæring i Hviterussland.

Stor innflytelse

Olavo de Carvalho har nær kontakt med familien Bolsonaro, og hans mest solgte bok «Det minimum du trenger for ikke å være en idiot», sto godt synlig ved siden av den nyvalgte presidenten da han holdt sin seierstale i slutten av oktober.

To av Jair Bolsonaros sønner, begge politikere, har besøkt Carvalho i USA, der de deltok i hans programmer på internett.

Og ytrehøyre-ideologens innflytelse viser seg klart når den nye regjeringen tar plass her i Brasil nå ved nyttår. To av de viktigste medlemmene, utenriksminister Ernesto Araujo og undervisningsminister Ricardo Vélez Rodriguez, er elever og beundrere av Olavo de Carvalho.

Brasils nye utenriksminister, Ernesto Araújo, er sterkt påvirket av synspunktene til ideologen Olavo de Carvalho. Foto: SERGIO LIMA / AFP

– Ny kulturrevolusjon

Den nye utenriksministeren ser USAs president Donald Trump som vestens redning fra den såkalte «kulturmarxismen» og fra det han kaller «klimafanatikerne».

Og den kommende undervisningsministeren vil rense skoleverket for ideer som kan true «vestlig og kristen sivilisasjon», slik han ser det.

En kvinnelig lærer jeg kjenner her i Rio sier det slik:

– Når Bolsonaro tar makten her i Brasil, må verden forberede seg på en ny kulturrevolusjon, denne gangen fra den radikale høyresiden.