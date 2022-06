Boris Johnson overlevde mistillitsforslaget

Mandag ble det klart at det rettes mistillitsforslag mot Boris Johnson som partileder for Det konservative partiet i Storbritannia.

Nå har resultatet kommet. De konservative har fortsatt tillit til statsministeren.

Mistillitsforslaget oppnådde ikke nødvendig flertall. 211 av partiets parlamentsmedlemmer stemte for Johnson, mens 148 stemte mot. Johnson trengte støtte fra 180 for å bli sittende.

Han får dermed fortsette som statsminister og partileder.

Avstemmingen ble holdt i kveld, mellom 19 og 21 norsk tid. Resultatet ble annonsert av formann for 1922-komiteen Sir Graham Brady.

OVERLEVDE: Sir Graham Brady annonserte at et flertall av parlamentsmedlemmene i Det konservative parti stemte mot mistillitsforslaget. Foto: Stefan Rousseau / AP

Over 40 prosent har ikke tillit

Med 211 stemmer oppnår Johnson 58,8 prosent støtte fra det konservative partiet. 41,2 prosent stemte for å kaste han.

Hvert eneste parlamentsmedlem i Det konservative partiet stemte, skriver BBC.

Dette resultatet er lavere enn de 63 prosent som tidligere statsminister Theresa May fikk under hennes mistillitsforslag i 2018. Da kom det 117 stemmer mot May, og 200 for.

Under et år senere, gikk hun av som statsminister.

I henhold til partiets regler kan Johnson nå ikke utfordres som leder det neste året, men det har vært antydet at partiet kan komme til å endre denne regelen, skriver NTB.

Hvorfor stemmes det?

Bakgrunnen er kritikken Johnson har fått for sin deltagelse i den såkalte «partygate»-skandalen.

Tidligere helseminister Steve Brine leverte nylig inn en mistillitserklæring til statsministeren. Flere har sluttet seg til og sendt sine erklæringer til den konservative parlamentarikergruppen, 1922-komiteen.

Mistillitsforslaget ble annonsert av lederen av 1922- komiteen Sir Graham Brady. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Lederen for komiteen, Sir Graham Brady, kunne i dag meddele at han har mottatt brev om mistillit fra minst 15 prosent av komiteen.

15 prosent – 54 parlamentarikere – er det som må til for å få en avstemming om tilliten til Johnson som partileder.

Statsminister Boris Johnson fikk mandag et mistillitsforslag mot seg fra partifellene sine. Avstemningen skjer mandag kveld. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Boris Johnson fikk mandag et mistillitsforslag mot seg fra partifellene sine. Avstemningen skjer mandag kveld.

Parlamentsgruppen har 359 medlemmer. 180 stemmer utgjør dermed et flertall.

Må Johnson gå?

– Det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for at Johnson får et flertall mot seg.

Det sier statsviter og forsker Øivind Bratberg. Han har britisk politikk som et av sine interessefelt.

Her finnes det ikke løpende meningsmålinger. Men Bratberg tror de fleste parlamentarikerne gjør en vurdering med neste valg i tankene.

– Det er ikke slik at en stor del av de politikerne skylder ham sin evige troskap. Det er en vurdering av om det er en god løsning eller ikke å ha Boris Johnson som leder.

Når får vi resultatet?

Avstemmingen skal foregå mellom klokken 19 og 21, norsk tid.

Det er hemmelig valg. De konservative parlamentarikerne leverer sine sammenbrettede stemmesedler i en stemmeurne.

Resultatet får vi allerede i kveld, forteller Bratberg.

– Det går ganske raskt å telle opp. Sist gang, med Theresa May, gikk det en times tid etter at stemmingen var avsluttet, så fikk man resultatet.

Hva skjer videre?

Hvis det blir flertall for å beholde Boris Johnson som partileder, fortsetter alt som før. Ifølge partiregler kan han da heller ikke utsettes for et nytt mistillitsforslag det neste året.

Blir det flertall mot Johnson, må han gå av både som partileder og statsminister.

Men han blir sittende inntil partiet har funnet en ny leder. Det kan ta en stund.

– Det som skjer er at det er en serie avstemminger internt i parlamentsgruppen, etter eliminasjonsmetoden, forklarer Øivind Bratberg.

– Det fortsetter de med til det står to kandidater igjen, og da skal alle partimedlemmer ute i folkedypet få lov til å stemme over hvem av de to de ønsker seg.

Hvem tar over?

Det er ingen tydelig rival som står klar for å ta partiet videre i en annen retning, forteller Bratberg.

Skulle det bli en utskiftning tror han partiet vil legge vekt på å få en moralsk rakrygget leder.

– En som er kompetent og seriøs, og som man kan feste lit til at ikke kommer nye skandaler i kjølvannet av. Jeg tror den type kandidatur vil stå sterkt.