Bon appétit: Fransk kokk lager bærekraftig gourmet av insekter

Larvene til melbillen har havnet på restauranter i Europa etter at forskere i EUs etat for mattrygghet kom fram til at de ikke utgjør noen helserisiko som menneskemat.

Melormer er rike på proteiner, fett og fiber, og er en bærekraftig matkilde med lavt karbonavtrykk.

Rekesalat med gul melorm og sprø insekter på et bed av grønnsaker.

Laurent Veyet har melorm på menyen på Paris-restauranten sin, og gir dem havregryn og grønnsaker.

– Det er noen virkelige interessante smaker, jeg tror ikke det er mange som kan si at de ikke liker dette, sier Veyet til Reuters.

Siste hånd på verket: insektene danderes på gourmetretten. Reuters

– Redder planeten

Med grønt lys fra EU kan de nå dukke opp i kjeks, smoothier, pasta og andre matvarer.

Etaten har søkt om å få flere insektbaserte produkter på markedet, blant annet sirisser og gresshopper.

Larvene kan spises alene eller brukes som en ingrediens, for eksempel ved å male den opp, og bruke den i pasta eller kjeks, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

– Jeg føler at jeg er på en tradisjonell restaurant bortsett fra utseendet på maten, det ser litt annerledes ut, men smaker ærlig talt ikke ulikt annen mat, sier Soheil Ayari, som er gjest på restauranten.

Datteren hans er enig.

– Vi oppdager nye smaker, og vi finner ut at mat som kanskje tidligere var ekkelt, som insekter, faktisk smaker godt. Og det er miljøvennlig, det redder planeten. Så det er viktig og på toppen av det, smaker det godt, sier Lili Ayari.

Melormene må stekes i panna før de blir del av dette pastamåltidet. Reuters

– Næringsrike

Melormen kan se uappetittlig ut, men kan den brukes til så mangt.

Blant annet i curryer, salater, i kjeks eller brød.

– Insekter er næringsrike, og de kan virkelig hjelpe oss med å bytte til et sunnere og mer bærekraftig kosthold og matsystem, sier Stefan De Keersmaecker, talsmann for helse- og mattrygghet i EU-kommisjonen.

For restauranteier Veynet er utfordringen todelt. Han må nå ut til gjestene, og lære å matche insektenes smak med annen mat.

– Du må finne de rette smakene, de rette akkompagnementene. Det er fasinerende, og enhver kokk vil fortelle deg det samme, sier han.

Her kravler melormene rundt. Snart skal de bli til gourmetmat. Reuters